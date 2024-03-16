Дождь и до +13°С: прогноз погоды по Киевской области на 17 марта

В Киеве и Киевской области в воскресенье, 17 марта, ночью и в первой половине дня без существенных осадков, во второй половине дня дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 17 марта по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью и в первой половине дня без существенных осадков, во второй половине дня дождь. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 8-13°С; в Киеве ночью 3-5°С тепла, днем 10-12°С", – рассказали синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что до 19 марта включительно, в результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на реке Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевщины уровни воды будут удерживаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, февраль 2024 года в Киеве стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. В течение месяца было зафиксировано восемь температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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