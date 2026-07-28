Дневная температура поднимется до +35°С: когда в Киеве и области наступит период сильной жары

Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха в Киеве и области начнет постепенно повышаться, и уже в выходные следует ожидать настоящей февральской жары. В дальнейшем столбики термометров, по крайней мере, неделю днём не опускались будут ниже +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. До конца недели осадков в регионе больше не будет.

Что рассказали синоптики

"28 июля – 1 августа в Киевской области и в городе Киеве погода постарается удовлетворить самые разнообразные вкусы", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили синоптики, 28 июля нестабильную погоду с дождями, местами с грозами и порывистым северо-западным ветром обусловит активный холодный атмосферный фронт, который придет с запада. За ним пройдет прохладный воздух, влияние которого будет ощутимо в следующие двое суток, 28-29 июля, особенно днем.

В дальнейшем ожидается формирование области высокого давления, которое обеспечит отсутствие осадков и заметное повышение температуры в последние два дня июля. Температура воздуха по области ночью составит 13-18°С, днем – 24-30°С. Еще жарче будет 1 августа, когда столбики термометров покажут 28-33°С.

Стоит добавить, что, согласно информации портала Sinoptik, первая неделя третьего месяца лета будет очень жаркой. Температура воздуха днем не опустится ниже +33°С.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца этой зимы были холоднее нормы, а количество осадков за эту календарную зиму составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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