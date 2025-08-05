Детские игрушки, портреты и цветы: как сегодня выглядит дом в Киеве, в который попала российская ракета. Фото и видео

В Киеве люди несут цветы и детские игрушки к дому в Святошинском районе, в который 31 июля попала российская ракета, чтобы почтить память погибших. Кроме того, здесь установлены портреты тех, чьи жизни забрала страна-агрессор.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Вечная память жертвам террористической атаки РФ.

Что известно

Так, в Святошинском районе Киева люди принесли цветы и детские игрушки к месту российского обстрела, чтобы почтить память погибших, жизнь которых 31 июля оборвала вражеская ракета. Вражеская ракета попала в подъезд дома и полностью его уничтожила, унеся жизни мирных жителей столицы.

В общем, в результате атаки в тот день погиб 31 человек, среди них – пятеро детей.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

1 июля сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в медицинских учреждениях Киева до сих пор остаются 25 человек, пострадавших в результате террористической атаки РФ в ночь на 31 июля. Из них 10 – в тяжелом состоянии.

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