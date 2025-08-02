Самой маленькой пострадавшей – всего 5 месяцев: в КГГА рассказали, сколько еще раненых в результате атаки РФ остаются в больницах

В медицинских учреждениях Киева до сих пор остаются 25 человек, пострадавших в результате террористической атаки РФ в ночь на 31 июля. Из них 10 – в тяжелом состоянии.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения (КГГА) города Киева. Всем оказывается необходимая помощь.

Что известно

"После ужасной ночной атаки врага на столицу, в больницах города до сих пор остаются 25 киевлян. Трое из них – дети", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Департаменте, 10 пострадавших все еще в тяжелом состоянии, однако – стабильны. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти их и продолжают прилагать усилия, чтобы как можно быстрее поставить на ноги каждого раненого.

"На фото – самая маленькая пострадавшая. Девочке всего 5 месяцев. Киевские детские нейрохирурги позавчера спасли ей жизнь, а сегодня она уже улыбается, как будто подбадривая нас всех. Ее улыбка – сильнее врага. Это лицо несокрушимой жизни. Жизнь, которая еще даже не умеет говорить, а уже победила смерть! Потому что Украина – это о будущем", – отметили в пресс-службе.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!