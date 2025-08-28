'Была в эпицентре взрыва': в Киеве возле разрушенной многоэтажки женщина ждет новостей о матери. Видео

Возле столичного дома, который ночью в четверг, 28 августа, был поврежден в результате террористической атаки РФ, находятся люди, которые ищут своих родных. Среди них, киевлянка Валентина – в квартиру ее матери попала российская ракета.

Об этом сообщил телеканал "Мы Украина". На месте продолжают поисково-спасательные работы.

Что известно

"Я ищу маму. Мы с ней вечером говорили. Утром мне позвонила сестра и сказала, что сюда (в дом. – Ред.) прилет. Я не знаю – она как раз там в эпицентре – квартира на пятом этаже. Я не знаю", – в отчаянии рассказала Валентина.

По словам киевлянки, она нашла во дворе, возле поврежденного российской ракетой дома, телефон на документы матери, которую зовут Мария.

"(Спасатели. – Ред.) не дают гарантий, потому что как раз туда – в саму квартиру, пятый этаж, а там выше уже нет квартир. Была одна в квартире", – добавила женщина.

Что предшествовало

С вечера среды, 27 августа, российские войска атаковали Киев ударными БПЛА. А уже ночью в четверг враг нанес удары по столице баллистическими ракетами и "Кинжалами". Раздавались взрывы, последствия фиксируют в Шевченковском, Дарницком, Днепровском и Соломенском районах. Есть погибшие, много пострадавших, есть разрушения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 августа российская оккупационная армия массированно атаковала Киевскую область дронами-камикадзе и ракетами различных типов. В результате атаки пострадал человек.

