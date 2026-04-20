Был верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Иван Лапиков. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Иван Лапиков. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 3 января 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк, сержант Иван Лапиков (1996 года рождения)", – говорится в сообщении.

Воин был командиром разведывательного отделения разведывательного взвода специального назначения батальона оперативного назначения одной из воинских частей. К сожалению, защитник Украины погиб 3 января вблизи населенного пункта Святогоровка Покровского района Донецкой области во время выполнения боевых задач, связанных с защитой Родины.

Герой до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!