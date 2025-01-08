Больше похож на дворец: в сети показали, как строили первое здание железнодорожного вокзала Киева. Фото

Первый Центральный железнодорожный вокзал Киева был построен во второй половине 19-го века. В 1869 году неизвестный фотограф снял на пленку процесс постройки здания.

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Уникальное фото было опубликовано в социальных сетях. К сожалению, он не сохранился до наших дней.

"Строительство первого Киевского железнодорожного вокзала. 1869 год", – говорится в сообщении.

На снимке мы можем увидеть, каким было первое здание главных ворот Киева – как величественный средневековый замок с башнями.

Киев-Пассажирский – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева.

Входит в состав Киевского железнодорожного узла. Киевская железнодорожная станция построена в 1868-1870 годах для обслуживания железных дорог "Киев - Балта" и "Киев - Курск", строительство которых было завершено в 1870 году. Станция была тогда в долине реки Лыбеди, на месте солдатских домов.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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