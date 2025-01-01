Более тысячи дронов: Кличко посетил защитников на фронте и передал им еще одну партию помощи от Киева. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко посетил защитников Украины в Донбассе и на Харьковском направлении и передал им еще одну партию помощи от громады столицы. Воины, в частности, получили более тысячи дронов разных типов.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит помогать ВСУ.

"Наши защитники передают всем поздравления с Новым годом! Уже традиционно третий год подряд встретил с бойцами на фронте. На этот раз посетил 8 подразделений на Харьковском направлении и Донбассе. Повез более тысячи дронов разных типов, за которыми обратились бойцы. Пообщался, поддержал защитников", – рассказал Кличко.

По словам мэра, воины получили от громады Киева:

42-я ОМБр – 300 FРV-дронов;

Батальону "Ахиллес"

92-я ОШБр – 24 БПЛА Matrice, аккумуляторы к ним;

3-я ОШБр – 90 дронов Mavic 3Т (ночных);

28-я ОМБр Рыцарей Зимнего Похода – 300 FРV-дронов;

5-я Киевская ОШБр – 240 БПЛА Mavic (ночных и дневных) и 2 бомбера "Пегас";

63-я ОМБр – 50 Mavic 3Т (дневных);

100-я ОМБр – 50 Mavic 3Т (ночных);

Тактической группе "Ворон" Нацгвардии Украины – 10 Mavic и 2 системы РЭБ.

"Поддерживаем наших защитников, которые героически сражаются в сверхсложных условиях. Уставшие, без сна, в грязи, под постоянным огнем врага. В новогоднюю ночь они вспоминали своих родных, свои дома. Загадывали желание скорейшей Победы и возвращение домой. Слава Украине и ее Героям!" – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году Киев направил из бюджета города в поддержку военным, ветеранам и их семьям почти 10 миллиардов гривен. Громада столицы отправила воинам, в частности, дроны разных типов, автомобили и системы РЭБ.

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