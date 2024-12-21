Без тоннеля и с открытым переходом: как выглядела Севастопольская площадь в Киеве в 1980-х годах. Архивное фото

Севастопольская площадь в Киеве была сформирована на рубеже 1950-60-х годов под названием "Новая". До начала 2000-х годов здесь не существовало подземного тоннеля, а пешеходный переход выглядел совсем иначе, что можно увидеть на снимке, сделанном в 1980-х годах.

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Старое фото опубликовали на странице сообщества "Solomenka.kiev" в соцсети Facebook. Современное название она получила в 1967 году.

"Севастопольская площадь. Фото: 1980-е годы, Сергей Пятериков", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке можно увидеть, что раньше на этой локации не было подземного перехода. После реконструкции 2001 года, под площадью в новом тоннеле проложена автомобильная дорога, а транспортная развязка стала другой.

Напомним, станция-призрак Сырецко-Печерской линии метро "Львовские ворота" в Киеве является одним из самых любимых объектов городских диггеров и ценителей экстремального туризма. Недостроенный объект столичного метрополитена окутан тайнами и легендами.

На том месте, где сегодня находится Арка Свободы украинского народа, до 1979 года можно было увидеть один из забытых символов старого Киева. Фонтан "Слон" смог пережить Вторую мировую войну, но не советскую власть.

Как сообщал OBOZ.UA, долгое время по главным воротам Киева считался Центральный железнодорожный вокзал. В 1915 году неизвестный фотолюбитель сделал несколько фото его главных пользователей – пассажиров.

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