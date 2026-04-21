'Украина завершила ремонт нефтепровода 'Дружба': Зеленский озвучил ожидания от европейских партнеров

Украина завершила ремонт поврежденного участка нефтепровода "Дружба", что позволяет восстановить его функционирование. Вопрос энергетической безопасности и поставок топлива стал одним из ключевых во время переговоров с партнерами.

Видео дня

Киев ожидает дальнейших решений от европейских союзников по финансовой и энергетической поддержке. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, Украина и международные партнеры обсудили приоритеты сотрудничества в энергетической сфере.

В частности, речь идет об обеспечении необходимых объемов топлива на фоне глобальной энергетической нестабильности, обусловленной, среди прочего, кризисными процессами на Ближнем Востоке. На апрель и май поставки топлива уже гарантированы.

Отдельно президент сообщил, что на эту неделю готовится новая встреча в формате энергетического "Рамштайна". На ней планируется ускорить получение финансирования для восстановительных работ в энергосистеме, а также для усиления защиты критической инфраструктуры.

Кроме того, Зеленский подтвердил завершение ремонтных работ на участке нефтепровода "Дружба", который был поврежден в результате российского удара. По его словам, технические службы обеспечили условия для восстановления работы системы трубопровода и оборудования, что позволяет вернуть его к эксплуатации.

В то же время президент подчеркнул, что угроза повторных атак на энергетическую инфраструктуру остается высокой, поэтому гарантировать стабильную работу объекта пока невозможно. Несмотря на это, Украина выполнила все необходимые технические мероприятия для его восстановления.

"Мы связываем с этим разблокирование европейского пакета поддержки для Украины, который уже был одобрен Европейским советом. И надеемся, что партнеры сделают соответствующие шаги также и по кластерам для Украины – мы уже выполнили свою часть работы по первым кластерам", – отметил Зеленский.

Зеленский также призвал к усилению санкционного давления на Россию и подчеркнул важность диверсификации энергоснабжения в Европе. По его словам, энергетическая независимость ЕС является ключевым фактором безопасности региона.

"Спасибо всем, кто помогает!" – резюмировал президент.

Тем временем в Будапеште заявили, что поставки в Венгрию российской нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Украину могут возобновиться. Новые партии сырья ожидаются уже со следующего месяца, сказал Петер Мадьяр.

Действующий венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжал ставить Украине ультиматумы, связанные с работой нефтепровода "Дружба". Он утверждал, что не разблокирует предоставление кредита на 90 миллиардов евро, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Венгрию.

Как сообщал OBOZ.UA, Словакия может согласиться на принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, однако выдвигает условие – возобновления работы нефтепровода "Дружба". В Братиславе заявляют, что без этого решения не поддержат новые санкционные ограничения против РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!