ГП "Документ" выбрало своим представителем фирму адвоката с российским следом: какие у него планы на Киев

Официальным представителем украинского ГП "Документ" в Испании стала фирма Lex Dixit. Что вызвало большой скандал – ведь, как прямо отмечается на сайте этой компании, ее партнером и директором юридического департамента (а по данным медиа – еще и основателем) является Александр Предиткевич. Который также был адвокатом, рекомендованным "Фондом содействия защите прав и законных интересов граждан за рубежом "Русский Мир" (далее – фонд "Русский Мир") для граждан РФ в Испании.

По данным LibreBOR (аналог украинского YouControl, но с местными нюансами), Lex Dixit является представителем ГП "Документ" в Испании с 6 августа 2024 года. Впрочем, широкой общественности об этом стало известно в конце весны 2026 года – и эта информация сразу же вызвала волну разоблачительных публикаций в медиа.

Казалось бы, очередной скандал о сотрудничестве украинских структур с лицами, так или иначе, касающихся России – на 5-м году полномасштабной войны звучит дико, но не фантастически. Вон даже участники крупнейшей коррупционной схемы в истории Украины, разоблаченной в ходе операции "Мидас" могли отправлять деньги в Москву, то что уж тут. Но публикации начали из сети удалять.

В то же время, примечательно, что материал о том, как Lex Dixit "героически" подставила плечо ГП "Документ" никуда не делся. Как и документ о поддержке украинским предприятием кандидатуры Предиткевича на должность Почетного консула Украины в регионе Мурсия. Что, учитывая выход этого материала уже после скандала, смахивает на сознательную кампанию по отбеливанию имиджа и самого Предиткевича, и Lex Dixit.

OBOZ.UA же обратился за разъяснениями к самому госпредприятию – но ответа на момент создания публикации не получил. Тем не менее, в случае, если его пришлют, мы обнародуем это в следующих материалах.

В данной же публикации мы рассказываем, кто такой Александр Предиткевич, как он реагирует на озвученные медиа обвинения и как информацию о его причастности к "Фонду защиты русского мира" удаляли из сети. А также, для чего, по мнению "защитников" Lex Dixit ГП "Документ" понадобилась помощь этой компании в Испании.

Украинец с российским душком

У себя в Facebook Предиткевич рассказывает, что родился в Каменце-Подольском. А на личном сайте отмечает, что в Испанию переехал в 16-летнем возрасте.

Сам же сайт ведется на 4-х языках: испанском, английском, украинском и русском. Последнее, по словам Предиткевича, позволяет ему помогать "не только людям, которые не знают права, но и тем, кто не говорит на испанском языке".

Поэтому фактически, уже даже в своей "визитке" он позиционирует себя как специалиста, готового помогать русскоязычным людям в Испании. Что, конечно, не свидетельствует автоматически об ориентированности Предиткевича именно на россиян – нравится это кому-то или нет, но во многих странах бывшего СССР русский был – и остается – очень распространенным, поэтому, возможно, юрист-выходец из Украины ориентируется именно на этот рынок.

Однако, в фонде "Русский Мир", у которого еще и Кремль на главной странице сайта изображен, похоже, думают иначе. Там в разделе "Адвокаты" представлен список стран, в которых работают люди, готовые оказывать россиянам правовую помощь. Украина, кстати, тоже есть – по данным фонда, решать вопросы защиты интересов россиян в нашей стране готов некий Виктор Решетов из Хмельницкого. Что в очередной раз иллюстрирует тезис о дикости, но не фантастичности сотрудничества отдельных украинцев с россиянами во времена войны.

Испания же представлена одной компанией 10-ю адвокатами. И Предиткевича среди них нет. Уже. Потому что если посмотреть в архивах wayback.archive.org, то 8 декабря 2025 года была сохранена версия сайта фонда "Русский мир", в которой Предиткевич был среди адвокатов, готовых помогать россиянам в Испании.

Кроме того, говорится в колонке активиста украинской общины в Испании Вадима Сыроежка в одном из украинских медиа, Предиткевич включен в обновленный в 2024 году официальный список адвокатов, подготовленных российскими дипломатическими структурами в Испании.

В свою очередь, реагируя на публикацию, Предиткевич признал, что был включен в список российского посольства в Испании. Но уверял, что несмотря на это связей с Россией не имел.

"Александр Предиткевич опровергает связи с РФ, утверждая, что был внесен в список российского посольства еще до полномасштабного вторжения и требовал своего исключения, но безрезультатно", – говорится в редакционном комментарии к колонке.

С одной стороны, как говорится, не подкопаешься – особенно, зная любовь россиян к различным манипуляциям и их необремененность моралью. Но с другой, получается, Предиткевича исключили из списка фонда "Русский Мир" именно в период, когда вокруг этого в Украине начал разгораться скандал. Вот что значит счастливая случайность.

О включении в список до полномасштабного вторжения, кстати, правда. В посте от 27 июля 2018 года на Facebook Lex Dixit прямо говорится: "для удобства граждан Российской Федерации Посольство и Генеральное консульство Российской Федерации в Королевстве Испания подготовило список русскоязычных адвокатов... в этом списке числится Александр Предиткевич". К посту еще флаг России прикреплен.

В то же время, по словам Сыроежка, фамилия Предиткевича также фигурирует в публичных наградах (в частности, в грамоте с благодарностью, которая выставлена на Facebook Lex Dixit), предоставленных в 2021 году организацией SORS (Союз организаций российских соотечественников в Испании и Андорре) – "где он прямо указан как связанный с "Русским домом в Аликанте". О которой, отмечает украинский активист, в испанских медиа рассказывали как о получившей финансирование из подсанкционного российского фонда Pravfond.

"Во внутренних сообщениях, направленных в Москву в начале 2024 года, он (президент этой структуры Александр Чепурной. – Ред.) хвастался проведенными в Испании кампаниями влияния. В этих материалах прямо упоминается создание "группы адвокатов и журналистов, лояльных к Российской Федерации", – рассказал Сыроежко.

Активный пиар на Украине и сотрудничество с КГГА

Еще один скандал, в который попал Предиткевич, произошел в конце зимы 2026 года. Тогда тот же Сыроежко сообщил, что во время запланированного на 25 февраля "Глобального форума возрождения Украины" в Мадриде должна была использоваться официальная символика Украины, а само мероприятие позиционировалось "как экономически-предпринимательская платформа, связанная с восстановлением Украины".

"Впрочем, после обращений членов украинской общины в посольство Украины в Испании было подтверждено, что никакой государственной поддержки этому мероприятию не предоставляли. Так же как и не было разрешения на использование названия, логотипов или официальной государственной символики Украины в его продвижении", – рассказал Сыроежко.

Организатором же форума, по его словам, стала недавно созданная структура Rotary Club Madrid Intercontinental Passport. Президентом которой является Александр Предиткевич.

Кстати, сайт Rotary Club Madrid Intercontinental Passport ведется на двух языках – на украинском и испанском. Но, скажем, главная страница украиноязычной версии ресурса находится по адресу"https://rcmip.es/uk/glavnaya". А страницу "Инсайты" можно найти по адресу "https://rcmip.es/uk/novosti". Вот что значит несчастливая случайность.

К этому же – в ноябре 2025 года – КГГА сообщила о заключении Меморандума о сотрудничестве и партнерстве с Rotary Club Madrid International Passport. Как заверили в столичной администрации, соглашение "открывает новые возможности для предпринимателей на испанском рынке и усиливает международное сотрудничество между Киевом и Мадридом".

"Для киевских предпринимателей это реальные перспективы: от продвижения товаров и услуг в Испании до участия в совместных проектах, которые могут принести инвестиции, технологические инновации и стабильные деловые связи", – рассказали в КГГА и сопроводили сообщение фото с Предиткевичем.

Вообще же последний, похоже, серьезно взялся за продвижение себя в Украине. В частности, в местных медиа регулярно начали появляться материалы, в которых вырисовывается образ Предиткевича как друга и помощника Украины. Так, в одном из своих интервью он отмечает:

"Я не считаю себя героем. Я просто делаю то, что должен делать каждый, у кого есть совесть и возможность помочь".

"Я лично перегнал до границы две кареты скорой помощи".

"Когда я стал президентом Интернационального клуба Ротари в Мадриде, я увидел огромный потенциал для объединения усилий – бизнеса, муниципалитетов, общественных организаций".

А в материале от 30 марта – уже когда понесся скандал о сотрудничестве ГП "Документ" и Lex Dixit – упор делается на том, что поскольку государство не справилось с обеспечением украинцев за рубежом документами, компания Предиткевича решила не стоять в стороне.

"Весной 2024 года произошел переломный момент. После введения ограничений на выдачу паспортов для мужчин призывного возраста за рубежом тысячи украинцев оказались в подвешенном состоянии. Люди, которые уже подали документы и оплатили услуги, внезапно столкнулись с невозможностью их получить. ГП "Документ" оказалось под давлением сразу с нескольких сторон – граждан, правовой системы и репутационных рисков. Это был кризис управления. К середине 2025 года ситуация достигла критической черты. Именно в этот момент в процесс включился Александр Предиткевич", – отмечается в публикации.

Далее говорится о том, как Lex Dixit под руководством Предиткевича решала вопросы – и то, настолько эффективно, что "на фоне стабилизации ситуации со стороны ГП "Документ" была выдвинута инициатива – предложить назначение Александра Предиткевича почетным консулом Украины в регионе Мурсия".

К публикации также добавили официальное письмо от ГП "Документ" послу Украины в Испании, в котором госпредприятие убеждает, что лучшего консула, чем Предиткевич, не найти. Но главное – признается, что "господин Александр Предиткевич сотрудничает с филиалом ГП "Документ" в королевстве Испания уже второй год".

Почему затирают публикации

Но ведь если все так хорошо, если и человек для государства, и государство для человека – почему же публикации о причастности Предиткевича к России удаляются из сети? Ведь мог и сам юрист, и Lex Dixit, и ГП "Документ" выйти в публичное пространство и объяснить ситуацию.

Однако, почему-то был избран путь замалчивания и удаления материалов из сети.

Чтобы убедиться в этом, наберите в "гугле" запрос "предиткевич дп документ". В разделе "Новости" увидите материал с заголовком "Юрфирма Александра Предиткевича из списка посольства РФ стала представителем ГП "Документ" в Испании". Однако если попытаетесь по ней перейти, система выбросит вас на главную страницу медиа. А это может свидетельствовать лишь о том, что хотя в кэше поиска публикация осталась, с самого ресурса ее удалили.

Кроме того, сам Предиткевич лично отреагировал на публикацию украинского активиста Сыроежка. По информации медиа, где вышел материал, он направил в редакцию письмо, в котором "сообщил об обращении в полицию Испании с целью проверки изложенной в публикации информации".

OBOZ.UA продолжит следить за ситуацией с сотрудничеством ГП "Документ" с Lex Dixit и лично Предиткевичем. Кроме того, мы готовы предоставить сторонам площадку для разъяснения ситуации. Больше – в следующих публикациях.