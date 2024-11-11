Без существенных осадков и до +8°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 ноября

В Киевской области в понедельник, 11 ноября, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +8°С,

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

"Прогноз погоды на 11 ноября по Киевской области. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура по области 3-8°С, в Киеве 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​+4°С…+6°С; Мироновка +4°С…+6°С; Фастов +3°С…+5°С; Яготин +5°С…+7°С; Барышевка +5°С…+7°С; Борисполь +4°С…+6°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 11 ноября облачная погода продержится в Киеве весь день.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября , завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС.

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