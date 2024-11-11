Без осадков и до +7°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 ноября

В Киеве и Киевской области во вторник, 12 ноября, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +7°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 12 ноября по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 2-7°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, днем 4-6°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 12 ноября с утра и до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продолжался почти 200 дней.

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