Без осадков и до +33°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 19 августа

В Киеве и Киевской области в субботу, 19 августа, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно восточный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 19 августа по Киевщине. Небольшая облачность, без осадков. Температура по области ночью 17-22°С, днем 28-33°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 29-31°С", – рассказали синоптики.

В Белой Церкви днем +29°С…+31°С; Мироновка +30°С…+32°С; Фастов +29°С…+31°С; Яготин +30°С…+32°С; Барышевка +30°С…+32°С; Борисполь +30°С…+32°С.

В Укргидрометцентре также предупредили, что до 20 августа включительно объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Добавим, согласно информации портала Sinoptik, 19 августа в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Напомним, до конца недели жара в Украине не отступит. Практически во всех регионах дневная температура будет колебаться в диапазоне 26-33 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна 2023 года вошла в двадцатку самых теплых с 1881 наблюдений. За три месяца было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха.

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