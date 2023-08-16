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Жара не отступит? Синоптики дали подробный прогноз для Украины до конца недели. Карта

Мария Шевчук
Новости. Общество
1 минута
2,8 т.
Жара не отступит? Синоптики дали подробный прогноз для Украины до конца недели. Карта

До конца недели жара в Украине не отступит. Практически во всех регионах дневная температура будет колебаться в диапазоне 26-33 градусов.

Видео дня

Также будет сохраняться засушливая погода, дожди вероятны только в западных областях Украины. Прогноз на 16-20 августа был обнародован в Укргидрометцентре.

Так, до конца недели в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода с ночной температурой 14-20 градусов (на юге ночью столбик термометра может подниматься до 23 градусов выше нуля). Днем будет держаться жара в диапазоне 26-33 градусов.

В западных регионах возможны кратковременные дожди, а иногда и грозы. 16-19 августа осадки возможны на Закарпатье и Прикарпатье. 19 августа к ним могут присоединиться Черниговщина, Ривненщина и Волынь. 20 августа синоптики прогнозируют, что дожди местами вероятны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Жара не отступит? Синоптики дали подробный прогноз для Украины до конца недели. Карта
Жара не отступит? Синоптики дали подробный прогноз для Украины до конца недели. Карта
Жара не отступит? Синоптики дали подробный прогноз для Украины до конца недели. Карта
Жара не отступит? Синоптики дали подробный прогноз для Украины до конца недели. Карта
Жара не отступит? Синоптики дали подробный прогноз для Украины до конца недели. Карта

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что на 16 августа синоптики прогнозируют небольшую облачность и +32 градуса жары.

Жаркой будет среда, 16 августа, и в Киевской области.

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