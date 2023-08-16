Жара не отступит? Синоптики дали подробный прогноз для Украины до конца недели. Карта

До конца недели жара в Украине не отступит. Практически во всех регионах дневная температура будет колебаться в диапазоне 26-33 градусов.

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Также будет сохраняться засушливая погода, дожди вероятны только в западных областях Украины. Прогноз на 16-20 августа был обнародован в Укргидрометцентре.

Так, до конца недели в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода с ночной температурой 14-20 градусов (на юге ночью столбик термометра может подниматься до 23 градусов выше нуля). Днем будет держаться жара в диапазоне 26-33 градусов.

В западных регионах возможны кратковременные дожди, а иногда и грозы. 16-19 августа осадки возможны на Закарпатье и Прикарпатье. 19 августа к ним могут присоединиться Черниговщина, Ривненщина и Волынь. 20 августа синоптики прогнозируют, что дожди местами вероятны в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Житомирской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что на 16 августа синоптики прогнозируют небольшую облачность и +32 градуса жары.

Жаркой будет среда, 16 августа, и в Киевской области.