Без осадков и до +27°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 сентября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 29 сентября, синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно восточный, 5-8 метров в секунду.

Прогноз погоды на 29 сентября по Киевской области. Небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 7-12°С, днем 22-27°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 24-26°С. Обратите внимание, 29 сентября – 1 октября чрезвычайный уровень пожарной опасности", – рассказали синоптики.

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Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 29 сентября весь день в Киеве небо будет ясным, и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков.

Напомним, после сентябрьского тепла в Украине с началом октября придет похолодание. Так, уже в воскресенье, 1 октября, часть областей покроют дожди, а температура воздуха в северных областях опустится до +15°С…+20°С.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве лето 2023 вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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