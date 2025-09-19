Без осадков и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 20 сентября

В Киевской области в субботу, 20 сентября, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 20 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 10-15°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 11-13°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, уже с самого утра в Киеве распогодится, и ничто больше не будет напоминать о пасмурной ночи. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10 место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!