Без Монумента Независимости и ТЦ "Глобус": в сети показали, как выглядел Майдан в 1966 году. Фото

В далеком 1966 году Майдан Незалежности в Киеве выглядел совсем иначе, чем в наши дни. Тогда еще не было известных фонтанов, а вместо ТЦ "Глобус" была лестница, по которым от самой площади можно было подняться до гостиницы "Украина".

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Историческое фото было опубликовано в сообществе "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. На снимке можно посмотреть, какой была главная площадь 57 лет назад.

"(Майдан Незалежности. – Ред.). 1966 год", – говорится в сообщении.

На опубликованном фото можно увидеть, какова была главная площадь Киева без фонтанов, Монумента Независимости и торгового комплекса.

Напомним, на нынешней Галицкой площади Киева ранее находился легендарный Евбаз. Согласно народной легенде, там можно было купить что угодно: от пирожков с горохом и стакана водки – до "Золотой звезды" Героя Советского Союза и огнестрельного оружия.

Оболонь как жилмассив Киева начали активно застраивать в 1970-х годах. С тех пор район постоянно увеличивался в размерах, зафиксированных камерами не только профессионалов, но и любителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, столичная Институтская улица возникла в начале XIX века вдоль древнего, известного со времен Киевской Руси, Ивановского пути. В настоящее время эта местность стала символом борьбы украинцев за демократию и пути к европейскому будущему.

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