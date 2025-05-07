Атмосфера обучения в КНУ: уникальные фотографии известного вуза Киева и его студентов в 1900-х годах

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко или просто КНУ – одно из самых известных учебных заведений Украины. Благодаря неизвестным фотолюбителям мы можем окунуться в атмосферу обучения в нем, какой она была в 1900-х годах.

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Старые фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Оснащение лабораторий в то время было довольно неплохим.

"Атмосфера обучения в КНУ в 1900-х годах", – говорится в сообщении.

На опубликованных снимках можно увидеть химическую лаборатория имени, физическую лабораторию Университета и кабинет изобразительного искусства.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – государственное учреждение высшего образования Украины, расположенное в городе Киеве. 15 июля 1834 года (в день памяти равноапостольного кн. Владимира) состоялось торжественное открытие заведения.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев - зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако, благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены, в качестве памятников, настоящие британские танки времен Первой мировой войны - Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни - известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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