Андреевский спуск, разлив Днепра и молодые массивы Троещины: уникальное фото Киева конца 1980-х годов

Андреевский спуск является одной из самых узнаваемых улиц Киева. Благодаря старому снимку мы можем увидеть как в конце 1980-х годов выглядела не только эта улица, но и левый берег столицы, вместе с молодыми тогда массивами Троещины.

Архивное фото было опубликовано в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта местность выглядит иначе.

Взгляд в прошлое

"Андреевский спуск, конец 1980-х. На переднем плане – легендарный дом №15, известный как "Замок Ричарда Львиное Сердце", неоготическая фантазия начала ХХ века, стоящий у склона горы Уздыхальницы и выглядит почти как настоящий средневековый замок над Днепром", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, дом возводили в 1902–1904 годах как доходный дом в стиле английской готики, с башенками, шпилями и зубчатыми стенами. Романтическое название здание получило позже благодаря киевлянам и литературным ассоциациям с Ричардом Львиное Сердце из "Айвенго".

Стоит добавить, кадр снят из дома на Сретенской, 17 – именно там, где сегодня на первом этаже работает "Академкнига", так что мы смотрим на спуск глазами жителя старого квартала возле Львовской площади.

На заднем плане виднеется широкий разлив Днепра, зеленые склоны и пойма с Трухановым островом. На заднем плане – молодые массивы Троещины, которые только что выросли за рекой и образовали контраст к сказочному замку и старым усадьбам Подола, зафиксированных в этот промежуток между 1987 и 1992 годами фотохудожником Владимиром Фалиным.

Немного из истории столицы

