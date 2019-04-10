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Вибори президента України 2019

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Вибори-2019: як змінювалися результати екзит-полів

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Перші результати Національного екзит-полу після голосування у другому турі президентських виборів-2019 з'являться 21 квітня о 20:00.

OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з усіма результатами екзит-полів за підсумками першого туру виборів президента в Україні.

Порошенко та Зеленський

Порошенко та Зеленський

Колаж OBOZREVATEL

Дані Національного екзит-полу станом на 20:00, 31 березня 2019 року:

  • Володимир Зеленський – 30,6%;

  • Петро Порошенко – 17,8%;

  • Юлія Тимошенко – 14,2%;

  • Юрій Бойко – 9,7%;

  • Анатолій Гриценко – 7,1%;

  • Ігор Смешко – 6,5%;

  • Олег Ляшко – 4,7%;

  • Олександр Вілкул – 4%;

  • Руслан Кошулинський – 1,7%.

Результати екзит-полів за даними "1+1":

  • Володимир Зеленський – 30,1%

  • Петро Порошенко – 18,5%

  • Юлія Тимошенко – 14,0%

  • Юрій Бойко – 9,1%

  • Анатолій Гриценко – 7,6%

  • Ігор Смешко – 6,6%

  • Олег Ляшко – 5,0%

  • Олександр Вілкул – 3,7%

Результати екзит-полів за даними

Результати екзит-полів за даними "1+1"

Результати екзит-полів за даними телеканалів NewsOne/112:

  • Володимир Зеленський – 30,7%

  • Петро Порошенко – 18,6%

  • Юлія Тимошенко – 13,9%

  • Юрій Бойко – 10,3%

  • Анатолій Гриценко – 7,3%

  • Ігор Смешко – 6,6%

  • Олег Ляшко – 4,3%

  • Олександр Вілкул – 3,3%

Результати екзит-полів за даними телеканалів NewsOne/112

Результати екзит-полів за даними телеканалів NewsOne/112

Результати екзит-полів за даними SOCIS:

  • Володимир Зеленський – 29,25%

  • Петро Порошенко – 19,19%

  • Юлія Тимошенко – 13,75%

  • Юрій Бойко – 9,24%

  • Анатолій Гриценко – 7,91%

  • Ігор Смешко – 6,74%

  • Олег Ляшко – 4,63%

  • Олександр Вілкул – 3,27%

Результати екзит-полів за даними SOCIS

Результати екзит-полів за даними SOCIS

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час проведення першого туру в бюлетенях було 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, стали шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоЮлія Тимошенко
Тег
Выборы 2019
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