Вибори-2019: як змінювалися результати екзит-полів

Перші результати Національного екзит-полу після голосування у другому турі президентських виборів-2019 з'являться 21 квітня о 20:00.
OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з усіма результатами екзит-полів за підсумками першого туру виборів президента в Україні.
Порошенко та Зеленський
Колаж OBOZREVATEL
Дані Національного екзит-полу станом на 20:00, 31 березня 2019 року:
Володимир Зеленський – 30,6%;
Петро Порошенко – 17,8%;
Юлія Тимошенко – 14,2%;
Юрій Бойко – 9,7%;
Анатолій Гриценко – 7,1%;
Ігор Смешко – 6,5%;
Олег Ляшко – 4,7%;
Олександр Вілкул – 4%;
Руслан Кошулинський – 1,7%.
Результати екзит-полів за даними "1+1":
Володимир Зеленський – 30,1%
Петро Порошенко – 18,5%
Юлія Тимошенко – 14,0%
Юрій Бойко – 9,1%
Анатолій Гриценко – 7,6%
Ігор Смешко – 6,6%
Олег Ляшко – 5,0%
Олександр Вілкул – 3,7%
Результати екзит-полів за даними "1+1"
Результати екзит-полів за даними телеканалів NewsOne/112:
Володимир Зеленський – 30,7%
Петро Порошенко – 18,6%
Юлія Тимошенко – 13,9%
Юрій Бойко – 10,3%
Анатолій Гриценко – 7,3%
Ігор Смешко – 6,6%
Олег Ляшко – 4,3%
Олександр Вілкул – 3,3%
Результати екзит-полів за даними телеканалів NewsOne/112
Результати екзит-полів за даними SOCIS:
Володимир Зеленський – 29,25%
Петро Порошенко – 19,19%
Юлія Тимошенко – 13,75%
Юрій Бойко – 9,24%
Анатолій Гриценко – 7,91%
Ігор Смешко – 6,74%
Олег Ляшко – 4,63%
Олександр Вілкул – 3,27%
Результати екзит-полів за даними SOCIS
Нагадаємо, що Центральна виборча комісія 7 квітня оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час проведення першого туру в бюлетенях було 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, стали шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко і лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.
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