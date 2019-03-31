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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

В Україні на виборах президента сталася НП з вогнем

14.4тЧитати матеріал російською

На Чернігівщині на одній з виборчих дільниць на виборах президента України чоловік кинув запальну суміш.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, інцидент стався в місті Борзна. "Чоловік кинув запальну суміш з послідуючим горінням, яке відразу ж ліквідували"? - сказано в повідомленні.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Пізніше стало відомо, що поліції вдалося затримати зловмисника.

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Зламали урни і оскандалились: що відбувається на виборчих дільницях в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко.

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Місце
Україна
Теги
УкраїнаполіціяВыборы 2019
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Это только разминочка. Без ежедневной гранаты выборы не обойдутся.
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