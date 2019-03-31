В Україні на виборах президента сталася НП з вогнем

На Чернігівщині на одній з виборчих дільниць на виборах президента України чоловік кинув запальну суміш.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України, інцидент стався в місті Борзна. "Чоловік кинув запальну суміш з послідуючим горінням, яке відразу ж ліквідували"? - сказано в повідомленні.

В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Пізніше стало відомо, що поліції вдалося затримати зловмисника.

#Чернігівщина: о 10:50 у м. Борзна на одній із виборчих дільниць за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105 чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав. Виборчий процес не припинявся. pic.twitter.com/RBhR9m4mjj — МВС України (@MVS_UA) 31 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, о 8:00 неділі, 31 березня, в Україні стартувало голосування на виборах президента-2019.

В бюлетенях – 39 кандидатів. Фаворитами президентської гонки, згідно з даними соцопитувань, є шоумен Володимир Зеленський, чинний президент Петро Порошенко, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко і глава "Опозиційною платформи – За життя" Юрій Бойко.

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