"Члени комісії – п'яні": поліція Києва повідомила про порушення на виборах

У поліції Києва зафіксовано вже понад 170 порушень виборчого процесу, а всього по Україні їх понад 1600.
Про це OBOZREVATEL повідомила речник столичної поліції Оксана Блищик. "До нас вже надійшло понад 170 звернень. У списках люди знаходили "мертві душі". Люди, які приходили з рішенням суду про внесення до реєстру виборців, також не знаходили себе в списках. Зате там опинялися люди, які вже кілька років тому померли" , – каже Оксана Блищик.
Крім цього, поліція зафіксувала три випадки, коли члени виборчої комісії прийшли на роботу в стані алкогольного сп'яніння.
Що стосується скандалу зі зникаючим чорнилом у виборчій дільниці №417 у Дніпровському районі столиці, то поліція самої ручки не знайшла. "Ручку нам так і не надали. Заявниця сказала, що підпис її зник, а на бюлетені вони підписи не ставила. Поліція розбирається в цій ситуації", – каже Блищик.
Всього ж по всій країні поліція зафіксувала понад 1600 порушень. З них 68 випадків стосуються незаконної агітації, 42 випадки фотографування бюлетенів.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
У Львівській області випадково зіпсували 180 виборчих бюлетенів через те, що глава однієї з дільничних виборчих комісій поставила штамп "вибув" навпроти прізвища одного з кандидатів в президенти.
У штабі кандидата в президенти України Петра Порошенка назвали самі "цікаві" порушення. Серед них зникаючі чорнила та штамп "вибув" навпроти прізвища кандидата Олександра Мороза.
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