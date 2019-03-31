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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Невидимі чорнила і 10 бюлетенів у руки: у Порошенка назвали найбільш "цікаві" порушення

1.2тЧитати матеріал російською

У штабі кандидата в президенти України Петра Порошенка назвали самі "цікаві" порушення.

"У 216 ОВК, на виборчій дільниці 8000417 ми зіткнулися з тим, що підписи на протоколах почали зникати. На відео прям видно було, як чорнило зникають - частина підпису залишилася, а інша зникла. При цьому дана ділянка очолює представник одного з відомих кандидатів. .. ", - заявив один з членів штабу президента, народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Алєксєєв, передає журналіст OBOZREVATEL.

За його словами, в Херсоні, в 185 ОВК поставили штамп "вибув" навпроти прізвища Олександра Мороза. У київській області ОВК 94 виявлено автобус з людьми біля ділянки, в Луганській області аналогічна ситуація. У Запоріжжі в ОВК 76 одному виборців видано 10 бюлетенів.

Штаб Петра Порошенка

Штаб Петра Порошенка

Невидимі чорнила і 10 бюлетенів у руки: у Порошенка назвали найбільш "цікаві" порушення
Невидимі чорнила і 10 бюлетенів у руки: у Порошенка назвали найбільш "цікаві" порушення
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При цьому представник штабу Петра Порошенка підкреслив, станом на 16:00 якихось масштабних порушень чи фальсифікацій не зафіксовано. Також Алєксєєв заявив, що не знає які саме молоді люди були помічені біля ЦВК і яка їхня мета.

Відзначимо, виборчі дільниці будуть відкриті до 20:00 31 березня. За даними закритого екзит-полу станом на 15:00, який опинився у розпорядженні OBOZREVATEL, в лідерах гонки Володимир Зеленський - 31,5%, на другому місці Петро Порошенко - 17,8%, третє у Юлії Тимошенко - 13,5% , на четвертому Юрій Бойко - 12,8%.

Більш детальну інформацію про хід голосування ви можете прочитати тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, керівник Комітету виборців України Олексій Кошель, явка на цих президентських виборах навіть трохи вище, ніж в 2014 році.

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Тема
Ексклюзив
Місце
УкраїнаКиїв
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