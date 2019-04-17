Дебатам бути! Названо точний час "батлу" Порошенка і Зеленського на "Олімпійському"

Президент Петро Порошенко погодився почати дебати зі своїм опонентом на виборах Володимиром Зеленським на стадіоні "Олімпійський" у Києві 19 квітня о 19:00.

Про це повідомляється на сторінці Facebook-спільноти "Порошенко2019". У зв'язку з посиленими заходами безпеки глядачі допускаються на стадіон за попередньою реєстрацією.

Рамки будуть відкриті на вхід із 16:30, пропускатимуть за списками і посвідченнями особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Порошенко заявив, що його команда уклала тристоронню угоду із Зеленським та НСК "Олімпійський". Водночас сторони не могли домовитися про точну дату проведення дебатів.

В "Олімпійському" повідомили, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – із 09:00 до 00:00 19 квітня.

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