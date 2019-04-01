Порушення на виборах: у "Опорі" зробили несподівану заяву

У громадянській мережі "Опора" відзначили тенденцію до зниження кількості порушень виборчого законодавства під час голосування на виборах президента 31 березня.

Про це повідомила координатор мережі Ольга Айвазовська на брифінгу, порівнявши з даними на президентських виборах 2014 року, передає "Інтерфакс-Україна".

"Тобто кількісні показники порушень і їхня територіальна приналежність, процентна репрезентація в межах України менші, ніж ми фіксували в 2014 році", – сказала вона.

Говорячи про зафіксовані порушення, в "Опорі" розповіли, що процедурні порушення про проведення ранкового засідання ДВК фіксувалися на 16% дільниць, тоді як в 2014 році це було на 20% дільниць. Недопущення спостерігачів на ранкове засідання зафіксували на 0,5%, тоді як у 2014-му – майже на 5% дільниць.

Вибори в Україні

"Негативна тенденція під час голосування – це фактично розголошення таємниці волевиявлення і фотографування виборчого бюлетеня. Показники в цілому по країні в 2019 році більші, ніж були в 2014-му", – додала Айвазовська.

За її словами, такі факти спостерігачі зафіксували на 10% дільниць.

Під час підрахунку голосів процедурних порушень було небагато. В організації констатують, що лише на 3% дільниць є скарги або окрема думка члена комісій.

Також Айвазовська зазначила, що оприлюднена Центральною виборчою комісією явка відповідає дійсності – за даними "Опори", вона становила 63,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У поліції Києва заявили про фіксацію понад 170 порушень виборчого процесу, а всього по Україні – їх більше 1600. Наприклад, у столиці люди скаржилися на наявність у списках виборців "мертвих душ".

На одній із виборчих дільниць протоколи з підписами і печатками комісій опублікували в інтернеті ще до закінчення виборів президента України.

Також у день виборів був зафіксований випадок спроби виборця з'їсти свій бюлетень. Крім того, поліцейським довелося зіткнутися з помилковими повідомленнями про мінування дільниць – таких було 18.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!