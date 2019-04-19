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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Ви - мішок з чортами і котами!" Порошенко гнівно звернувся до Зеленського

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Президент Петро Порошенко вважає, що його опонент Володимир Зеленський буде слабким главою держави в разі перемоги, а ризики від його приходу до влади "зашкалюють".

Про це він заявив під час 5-хвилинної промови на стадіоні НСК "Олімпійський". Порошенко відразу перейшов на крик, а під кінець заявив, звертаючись до опонента: "Ви – не кіт в мішку, Ви – мішок, а в вашому мішку – чорти і коти!".

Промова президента супроводжували вигуки "Ганьба!".

Новини
Дебати Зеленського і Порошенко: реакція людей

"Ви - мішок з чортами і котами!" Порошенко гнівно звернувся до Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дебатів на НСК "Олімпійському" Порошенко покинув свою сцену і відправився на сцену його опонента Володимира Зеленського.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
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