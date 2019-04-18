Дебати Зеленський — Порошенко: де і коли дивитися

Найочікуванішою подією в Україні перед другим туром виборів президента є дебати кандидатів — Петра Порошенка і Володимира Зеленського, які повинні відбутися 19 квітня на НСК "Олімпійський".

OBOZREVATEL зібрав для вас головні факти і детально дізнався, як проходитиме захід.

ДЕ І КОЛИ ДИВИТИСЯ ДЕБАТИ

Дискусія кандидатів на пост президента повинна стартувати 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський".

Команди Порошенка і Зеленського домовилися з менеджментом НСК про оренду стадіону на 15 годин — із 9:00 до 00:00. Він буде обладнаний двома сценами. "Суспільне телебачення" не транслюватиме дискусію кандидатів. Отже, найімовірніше, вона буде доступна на Facebook-стрімах обох політиків.

ЯК ПОТРАПИТИ НА ДЕБАТИ

Вхід для відвідувачів на НСК "Олімпійський" відкриють із 16:30. Щоб потрапити всередину, необхідно буде пред'явити свої документи для перевірки імені в списках людей, які отримали запрошення. Їхнім розповсюдженням займаються штаби двох кандидатів. Так, штаб Порошенка закликає заповнювати спеціальні анкети, після чого з майбутніми виборцями зв'яжуться волонтери. Крім того, для прихильників Порошенка організовують безкоштовні автобуси з регіонів.

Що стосується штабу Зеленського, то там безкоштовні квитки на дебати поширювали через сайт debaty2019.org.ua. Однак станом на 18 квітня можливість їх отримання була вичерпана. Нагадаємо, 17 квітня ажіотаж українців обвалив сайт, на якому поширювали квитки від Зеленського.

Порошенко і Зеленський

ГРАФІК ДЕБАТІВ НА "СУСПІЛЬНОМУ"

Постановою ЦВК передбачено, що дебати проводяться в останню п'ятницю перед днем ​​повторного голосування — 19 квітня з 20:00 до 21:00. Однак поки невідомо, чи відбудуться вони. Адже Порошенко і Зеленський можуть не встигнути приїхати в студію після дебатів на стадіоні.

Раніше в штабі Зеленського пропонували організувати їх у форматі телемосту, проте голова Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що це заборонено правилами дебатів.

Якщо теледебати Зеленського і Порошенка все ж відбудуться, їх можна буде подивитися на телеканалі "UA: Суспільне" та послухати на "UA: Українське радіо".

ПРАВИЛА ТЕЛЕДЕБАТІВ

Вони передбачають три ключові позиції:

- За 10 хвилин до ефіру має відбутися жеребкування. Воно потрібне, щоб визначити, хто з кандидатів виступає першим.

- Формат: вступне слово кожного кандидата — п'ять хвилин, дискусія — 36 хвилин безперервного ефірного часу, завершальний виступ кожного кандидата — не більше п'яти хвилин, репліки кандидатів — не більше 30 секунд.

- Формат дискусії: питання кандидату — не більше однієї хвилини, відповідь кандидата — не більше трьох хвилин, кожен кандидат може поставити максимум чотири-п'ять питань.

- Якщо один із кандидатів не прийде на теледебати, весь ефірний час дістанеться його опонентові.

Дебати-2019 "UA: Суспільне"

ОПЛАТА ДЕБАТІВ

На "Суспільному" захід пройде за державні кошти і обійдеться в 5,7 млн грн без ПДВ, за умови, що з'являться і Порошенко, і Зеленський.

Що стосується дебатів на стадіоні, то там вартість проведення коливається в межах 6-8 млн гривень. Їх заплатять виборчі фонди кандидатів у президенти.

ЯК ОРГАНІЗУЮТЬ ДЕБАТИ НА СТАДІОНІ

Крім того, що на полі розміщуватимуться дві сцени, також буде забезпечено два телесигнали і дві телетрансляції. Крім того, кандидати планують дати по два безкоштовні концерти (два до дебатів і два після).

Також стало відомо, що суспільний мовник буде відповідати за режисерське забезпечення та художнє керівництво ефіру зустрічі кандидатів на НСК "Олімпійський".

З відповідним проханням до "Суспільного" звернулися штаби кандидатів на пост президента України, і команда мовника погодилася надати необхідну допомогу.

"Ми погодилися надати режисера ефіру, а також оператора-постановника трансляції, задіяти творчу групу "Суспільного", щоб забезпечити рівний доступ кожного кандидата до проявів в цьому ефірі. Люди, які "натискають на кнопки" і націлюють камери, — дуже важливі, адже глядачі буквально бачать картинку їх очима", — розповів голова правління "Суспільного" Зураб Аласанія.

"У який момент хто з'являється на екрані, під яким ракурсом, чи з'являється взагалі — всі ці художні елементи дуже впливають на сприйняття глядачами інформації. Громадський мовник є медіакомпанією, яка не належить жодній політичній або бізнес-групі, а тому може забезпечити неупередженість висвітлення. Очевидно, це розуміють і самі кандидати", — додав він.

ПРО ЩО ДОМОВИЛИСЯ КАНДИДАТИ У ПРЕЗИДЕНТИ

Загалом їм вдалося узгодити шість із десяти нюансів:

1. Трибуни ділять не вздовж, а впоперек.

2. Символіку партій не використовують.

3. Артистів із піснями запускають по черзі.

4. Квитки ділять навпіл і поширюють кожен свої.

5. Час початку концертів — 16:00.

6. Час початку дебатів — 19.00.

ПРО ЩО КАНДИДАТИ НЕ ДОМОВИЛИСЯ

Командам двох політиків не вдалося дійти консенсусу за такими позиціями:

1. Кількість питань один одному — три або чотири.

2. Ім'я ведучого.

3. Одна ПТС або дві;

4. Віддавати одну трансляцію всім каналам або кожен штаб веде власну зйомку і віддає своїх каналам.

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