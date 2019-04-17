Дебати Порошенка і Зеленського: українці "обвалили" сайт із квитками на "Олімпійський"

У середу, 17 квітня, вранці виникли проблеми в роботі сайту, на якому можна отримати квитки на дебати між кандидатами в президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, які повинні відбутися 19 квітня о 19:00 на НСК "Олімпійський".

Зокрема, під час натискання на кнопку "Отримати квиток" починається завантаження і сайт зависає.

Частина користувачів скаржиться, що у них ця інтернет-сторінка не відкривається взагалі.

Зазначимо, що пропуски у фан-зону на дебати кандидатів у президенти України можна отримати повністю безкоштовно.

У команді Зеленського заявили, що навантаження на сайт пов'язана з величезною кількістю бажаючих. Відзначається, що за станом на 11:00 17 квітня квитки забронювали 12 тисяч осіб.

Нині на "Олімпійському" встановлюють сцену. Швидше за все, буде поставлена ще одна така сама, оскільки кандидати не можуть домовитися про те, де повинна бути розташована зона для людей, які прийдуть на стадіон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко заявив, що його команда уклала тристоронню угоду із Зеленським та НСК "Олімпійський". Хоча досі сторони не домовилися про точну дату проведення дебатів.

Однак у НСК і штабі Зеленського офіційно не підтвердили домовленість із командою Порошенка.

В "Олімпійському" у той же час додали, що стадіон орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – із 09:00 до 00:00 19 квітня.

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