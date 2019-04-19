О котрій дебати Порошенка і Зеленського: дивитися онлайн відео

Дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським на стадіоні НСК "Олімпійський" та в студії "Суспільного" покаже телеканал "UA: Перший".

Як повідомив у Facebook журналіст Павло Казарін, телеканал почне вести трансляцію з 18:50, а о 19:00 буде включення зі стадіону (щоб дивитися відео дебатів, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, дебати Зеленського і Порошенка на стадіоні триватимуть годину.

"О 20:00, коли все закінчується, ми повертаємося в студію, щоб із Андрієм Парубієм (спікер Верховної Ради. – Ред.) розібратися в питанні – чи чекають країну дострокові парламентські (вибори). Заодно розберемося з долею закону про мову та імпічмент. Зрештою, кому як не спікеру парламенту про це знати", – додав Казарін.

О 20:40 почнеться фільм "Зворотний відлік. Як це було".

"Глядачі зможуть на власні очі побачити команду, яка в першому турі виборчого періоду працювала над головною дискусією країни на "Суспільному", а також дізнатися, як створювали незалежне політичне ток-шоу і змінився новий формат очікування суспільства від рівня політичної дискусії", – повідомили в "UA: Перший".

О 21:00 розпочнуться дебати в студії "Суспільного", їх буде вести Мирослава Барчук.

"Згідно із законом вони повинні обрамлятися 20-хвилинками політичної тиші. Тому з 20:40 до 21:00 у нас буде невеличкий матеріал, перед приїздом кандидатів", – підкреслив Казарін.

Зазначимо, що якщо на національних теледебатах буде присутній тільки один кандидат, то весь відведений ефірний час буде надано йому для передвиборчої агітації. А якщо жоден із кандидатів не з'явиться на ефір, то про це поінформують глядачів.

Казарін зазначив, що штаб Володимира Зеленського вже заявив: їхній кандидат не приїде в студію.

"Тому чекаємо Петра Порошенка. Формально, в разі неявки візаві він може використовувати весь цей час на свою агітацію. Але ми пропонуємо президенту замість нудних монологів відповісти на питання. Ми записали їх заздалегідь. 20 запитань від усіх, кому не все одно", – розповів він.

Також уточнив, що о 22:20 розпочнеться програма "Зворотний вiдлiк".

"Ми розраховуємо, що президент залишиться у нас до опівночі. У нас є п'ять зрозумілих років за спиною і п'ять незрозумілих попереду. Ось у контурах майбутнього ми і станемо розбиратися", – підсумував Казарін.

Передвиборчі дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським почнуться на НСК "Олімпійський" о 19:00 19 квітня.

Дивитися відео дебатів онлайн:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 квітня, в день проведення дебатів між Порошенком і Зеленським, правоохоронці від самого ранку частково оточили територію біля НСК "Олімпійський". Рамки будуть відкриті на вхід із 16:30, пропускати будуть за списками і посвідченнями особистості.

В "Олімпійському" повідомили, що стадіон був орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – із 09:00 до 00:00 19 квітня.

Правоохоронці оприлюднили список вулиць, на яких може бути встановлено обмеження руху на час дебатів.

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