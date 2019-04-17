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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський vs Порошенко: 10 фактів, які потрібно знати про дебати

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"Суспільне" нагадало порядок проведення теледебатів кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка перед другим туром виборів.

Центр демократії і верховенства права CEDEM в середу, 17 квітня, опублікував перелік з 10 пунктів про правила дебатів.

Згідно з постановою ЦВК, дебати проводяться за кошти державного бюджету (близько 6 мільйонів гривень) в останню п'ятницю перед днем голосування: 19 квітня з 20:00 до 21:00 і повинні тривати 60 хвилин.

Участь в дебатах повинні приймати особисто кандидати на пост президента, але ні в якому разі не їх представники.

"Прямий ефір: в студії UA:Перший і UA:Українське радіо (інші канали мовлення можуть транслювати безкоштовно)", - сказано в пункті №6.

Жеребкування, щоб визначити, хто з кандидатів виступає першим, повинне відбутися за 10 хвилин до ефіру.

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Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Формат теледебатів: вступне слово кожного кандидата: 5 хвилин, дискусія: 36 хвл безперервного ефірного часу, завершальний виступ кожного кандидата: не більше 5 хвл, репліки кандидатів: не більше 30 секунд (за наявності ефірного часу).

Формат дискусії: запитання кандидата: не більше 1 хвл, відповідь кандидата: не більше 3 хвл, кожен кандидат може поставити 4-5 запитань.

Суспільне нагадує, що у разі присутності лише одного кандидата – йому надається весь ефірний час для передвиборної агітації.

"Якщо кандидати хочуть, окрім національних теледебатів, провести ще й дебати на стадіоні як форму передвиборної агітації – це їхнє повне та беззаперечне право, закон цього не забороняє. Однак, готовність політиків приходити в ефір незалежного ЗМІ – це індикатор політичної зрілості й поваги до громадянського суспільства, поваги до закону", – наголошує мовник.

Правила проведення дебатів в Україні

Правила проведення дебатів в Україні

facebook.com/PBCUkraine

Як повідомляв OBOZREVATEL, дебати між Порошенком і Зеленським пройдуть на НСК "Олімпійський" 19 квітня і почнуться о 19:00.

Згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, рейтинг Зеленського майже в три рази більше, ніж у Порошенка. За новоспеченого політика готові проголосувати 72,2% виборців.

Соціологи упевнені, що за кілька днів рейтинги кардинально не зміняться і у Порошенка практично немає шансів переобратися на другий термін. При цьому за підсумками першого туру Зеленський випередив Порошенка майже на 15%.

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро Порошенко
Місце
Україна
Теги
СуспільнеНСК Олімпійськийдебати
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Пивоварова Лариса
Пивоварова Лариса
Зеленський хоче порушувати правила бо йому начхати на суспільство,він же у нас Наполеон,він вважає що йому все дозволено аякже майже презедент,манія величі в дії.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Но если эти правила нарушить !!!!!! То тогда.............. Тогда !!!........... Тогда ничего не случится!!! Президент будет избран . И начнется предвыборная кампания в Раду . А про дебаты через неделю все забудут
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