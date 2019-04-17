Дві сцени і концерти: Зеленський і Порошенко зайшли в "глухий кут" через дебати

Штаби кандидатів у президенти Володимира Зеленського та Петра Порошенка все ще не домовилися щодо основних моментів щодо проведення дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня.

Про це повідомив глава Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія в Facebook, відзначивши, що на стадіоні буде дві сцени, два телесигнали і, ймовірно, дві телетрансляції.

"Це ще нічого, концертів взагалі планувалося чотири: два до, два після (у кожного кандидата свої)", — написав він, вказавши також на проблему з питанням організації безпеки аудиторії і кандидатів.

Про що штаби домовилися:

1. Трибуни ділять не вздовж, а впоперек.

2. Символіку партій не використовують.

3. Артистів з піснями запускають по черзі.

4. Квитки ділять навпіл і поширюють кожен свої.

5. Час початку концертів: 16:00

6. Час початку "дебатів": 19.00.

Про що штаби не домовилися:

1. По три питання або по чотири.

2. Хто буде ведучими.

3. Одна ПТС або дві.

4. Віддавати одну трансляцію всім каналам, або кожен штаб веде свою зйомку і віддає своїм каналам.

Дебати на Олімпійському

"Чи дійсно приїдуть обидва кандидати на НСК? Так. Чи проведуть вони запланований захід на НСК 19-го квітня між 19:00 і 20:00? Так. Чи буде цей захід барвистим шоу? Так. Чи буде барвисте шоу дебатами? Ні. Чи буде брати участь в організації цього всього Громадське? Ні", - розповів Аласанія.

"Громадське продовжує дотримуватися закону і здорового глузду: змістовні дебати мають відбутися в студії НСТУ 19-го квітня в часовому проміжку від 20:00 до 21:00 (якщо інше не буде вирішено Центральною виборчою комісією)", — написав він, додавши, що штаби кандидатів продовжать переговори за участю ЦВК.

Схема на дебати Зеленського і Порошенка facebook.com/zurab.alasania

Переговори щодо дебатів Зеленського і Порошенка facebook.com/zurab.alasania

Переговори щодо дебатів Зеленського і Порошенка facebook.com/zurab.alasania

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський показав, як проходить підготовка до дебатів із Порошенком на НСК "Олімпійський".

За його словами, опонент захотів поставити другу сцену. "Вони хочуть розділити фан-зону на їхніх прихильників і наших. Знову ділять наших людей. Вони проти вільного доступу людей. А для нас це головна умова", — розповів Зеленський.

При цьому Порошенко погодився почати дебати з Зеленським на стадіоні у Києві 19 квітня о 19:00. Однак пропускати на НСК будуть за списками і посвідченнями особистості.

В "Олімпійському" повідомили, що стадіон був орендований штабами кандидатів у президенти на 15 годин – із 09:00 до 00:00 19 квітня.

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