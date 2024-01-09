Возвращение NASA на Луну пошло не по плану: аппарат в 'критическом' состоянии и летит к гибели

Первый за 50 лет запуск американского лунохода превратился из научной сенсации в разочарование. Аппарат Peregrine One, построенный частной космической компанией Astrobotic за деньги NASA, не смог сориентироваться на Солнце, затем оказался в критическом состоянии и, скорее всего, никогда не достигнет спутника Земли.

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Peregrine One запустили 8 января с мыса Канаверал ракетой Vulcan компании United Launch Alliance – это был первый полет ракеты. Начальный этап полета прошел успешно, но дальше все пошло кубарем.

"Произошла аномалия, которая не позволила Astrobotic добиться стабильной ориентации на Солнце", – заявили в Astrobotic.

Если говорить проще, аппарат не смог воспользоваться солнечными лучами, чтобы полностью зарядить батарею. Уже это стало предвестником серьезных проблем.

Впоследствии в компании сообщили, что сложилась ситуация, которая "угрожает способности космического аппарата совершить мягкую посадку на Луну". То есть разработчики признали, что их аппарат может просто разбиться о поверхность Луны.

Но в Astrobotic, конечно, не планировали опускать руки. Был срочно разработан маневр, который должен был переориентировать солнечные панели Peregrine One на Солнце. Однако, для компании это был не самый лучший день и быстро разработанный план имел некоторые непредсказуемые последствия, которые привели к потере связи с аппаратом.

В дальнейшем в компании сделали новое заявление, признав, что первый с 1972 года посадочный модуль, запускавшийся под патронатом NASA, потерпел "критические" повреждения и почти наверняка его ждет фиаско.

В компании заявили, что пытаются "стабилизировать эту потерю", но ввиду ситуации приоритетной определена задача максимального сбора научных данных по работе аппарата.

Аналитики предполагают, что в Astrobotic фактически признали, что Peregrine One, содержащий среди своих полезных нагрузок физический биткойн, кусок горы Эверест и часть останков создателя "Звездного пути" Джина Родденберри, потеряется в космосе и никогда не достигнет Луны.

В одном из последних обновлений по ситуации, в Astrobotic сообщили, что им все же удалось зарядить батарею аппарата и они пытаются подвести его как можно ближе к Луне. Но, очевидно, это просто формальность, которая ни в коем случае не завершится мягкой посадкой.

Спонсированный программой NASA посадочный модуль Peregrine должен был стать первым из пяти коммерческих космических полетов, которые должно было совершить агентство для доставки полезного груза на поверхность Луны.

В случае успеха он также должен был стать первым коммерческим кораблем, когда-либо севшим на поверхность Луны, и первым американским кораблем, совершившим посадку на Луну за последние 50 лет.

Astrobotic работало над миссией вместе с NASA почти 10 лет, так что американское агентство, очевидно, будет крайне разочаровано такими результатами.

В NASA, комментируя сложившуюся ситуацию, заявили, что "каждая миссия – это возможность учиться".

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