Почему всем странам так хочется высадиться на южный полюс Луны: дело не только в науке

Человечество неожиданно вступило в новую фазу космической гонки, цель которой, как и 60 лет назад – высадиться на Луну. После десятилетий забытья спутник Земли внезапно стал нужен многим мировым странам, стремящимся раньше других оказаться на южном полюсе Луны.

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О новой эре космических гонок рассказывает издание Inverse. Как и в 1960-х годах космические мотивы мировых держав не ограничиваются научной жаждой.

Сейчас создается впечатление, что все страны, имеющие хоть какой-то космический вес, стремятся посадить свой аппарат на южный полюс Луны. Индия недавно осуществила успешное прилунение, в то время как представители страны-агрессорки России снова доказали правдивость выражения "поспешишь – людей насмешишь". Нет, российский аппарат, как и индийский, оказался на Луне, но есть нюанс.

США, в отличие от РФ, более основательно работают над своей лунной программой и планируют высадку экипажа на спутнике в 2025 году. Китай готовится отправить туда свой посадочный модуль, но без экипажа.

Едва ли не важнейшим фактором такого ажиотажа является обнаружение водяного льда, скрытого в тени глубоких кратеров вблизи южного полюса Луны. Именно он делает лунные программы столь привлекательными для многих стран.

Кроме того, NASA рассматривает Луну в качестве космического аванпоста, который впоследствии поможет американцам совершить пилотируемый полет на Марс. Речь идет о создании двух баз Gateway – одной непосредственно на Луне, а второй – на ее орбите.

В то же время Китай, Индия и Россия, хотя и имеют более далекие планы полета на Марс, тоже хотят попасть на Луну. Хотя бы ради того, чтобы доказать свои космические амбиции.

Ситуация несколько усложняется и тем, что разные страны стремятся посадить свои аппараты в одну и ту же лунную зону, так что кто успеет первым – будет иметь лучшие условия.

Почему южный полюс Луны столь важен?

Регион южного полюса Луны имеет пересеченную местность и обильно усеян кратерами. Это отличает его от относительно гладких и плоских пространств, на которые высаживали астронавты "Аполлона" в 1970-х годах. Именно эти глубокие затененные кратеры содержат важнейший для существования лунных баз водяной лед.

Лед полезен не только потому, что это вода, которую можно пить или использовать для деятельности базы. Его также можно разморозить, а затем расщепить на водород и кислород, которые можно использовать для ракетного топлива или, если речь идет о кислороде, для того, чтобы астронавтам было чем дышать.

Существование льда на Луне значительно упрощает логистику, ведь доставлять воду в больших объемах с Земли совершенно невыгодно. Вода очень тяжелая, поэтому ее доставка будет дорогой как с точки зрения денег (поскольку она займет место груза, за который можно было бы получить прибыль), так и с точки зрения горючего.

Так что получать воду, ракетное топливо и воздух из соседнего кратера, безусловно выгоднее, чем запускать их с Земли.

Лунным льдом, а точнее, его производными, также смогут воспользоваться и марсианские миссии, которым не придется поднимать лишний груз, преодолевая земную гравитацию.

Кто летит на Луну

В настоящее время главными участниками космической погони являются США, Китай, Индия и Россия. Хотя эти страны будут выполнять не только свою миссию, но и будут доставлять на спутник Земли аппараты других стран. В частности, китайский аппарат будет иметь на борту приборы из Франции, Италии, Швеции и Пакистана. Индия планирует провести следующую миссию вместе с Японией, а NASA в рамках программы "Артемида" будет сотрудничать с Европейским космическим агентством (ЕКА), а также космическими агентствами Германии, Израиля, Италии и Японии.

План лунных миссий до 2035 году

2024: астронавты миссии "Артемида II" выйдут на орбиту Луны. Китайский спусковой аппарат "Чанье-6" вернет образцы горных пород и реголита с дальней стороны Луны.

2025: NASA запустит первые два модуля космической станции Gateway. Астронавты высадятся у южного полюса Луны в рамках миссии "Артемида III".

2026: китайская миссия "Чанье-7" без экипажа совершит посадку у южного полюса Луны с посадочным аппаратом и беспилотником.

2027: российская миссия "Луна-26" (если она продолжится после аварии "Луна-25") совершит полет вокруг полюсов Луны.

2026-2028: индийская миссия "Чандраян-4" без экипажа совместно с Японией высадит луноход у южного полюса Луны.

2028: китайская миссия "Чанье-8" без экипажа приземлится у южного полюса Луны и опробует технологию 3D-печати зданий из реголита. Миссия NASA "Артемида IV" высадит больше астронавтов на Луну и доставит основной жилищный модуль к шлюз Gateway.

2029: миссия "Артемида V" доставит на Луну еще больше астронавтов и луноход.

2029-2031: NASA доставит еще четыре модуля на Gateway и высадит больше астронавтов на Луну в рамках пилотируемой миссии "Артемида-VI".

2035: Китай и Россия планируют создать общую пилотируемую лунную базу под названием "Международная станция исследования Луны".

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