В США предложили заменить выборы президента лотереей: ученые говорят, что это сработает

Для Соединенных Штатов Америки, вероятно, было бы лучше, если бы всю власть в стране выбирали не во время всенародных выборов, а методом слепой лотереи. Это может звучать наивно, антидемократично и даже контрпродуктивно, но многочисленные исследования доказали, что избранные таким образом лидеры могут быть даже эффективнее тех, кто победил по стандартной системе.

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Об этом в статье The New York Times написал организационный психолог Уортонской школы Университета Пенсильвании Адам Грант. В своей статье он ссылается на исследование австралийского психолога Александра Хаслама.

"В Соединенных Штатах мы уже используем версию лотереи для отбора присяжных. Что, если бы мы сделали то же с мэрами, губернаторами, законодателями, судьями и даже президентами?" – спрашивает Грант.

Ссылаясь на исследования Хаслама, он отмечает, что эксперименты свидетельствуют о том, что лучшие решения принимаются, когда лидера группы выбирают с помощью лотереи, чем тогда, когда лидера группы выбирают за его лидерские качества или когда его выбирают его сверстники.

В частности, исследования показали, что систематически избранные лидеры могут "сорвать групповые цели" и заниматься утверждением "личного превосходства", поскольку политики или чиновники, за которых голосует определенная группа людей, начинают испытывать определенное головокружение, собственную "избранность" и превосходство.

Грант отмечает, что избрание лидеров с помощью лотереи имеет исторический прецедент и не где-нибудь, а в древней Греции, которая является родиной демократии. В частности, в Афинах многих чиновников выбирали путем сортировки – случайной лотереи, которая проводилась среди пула кандидатов.

Он рассказывает, что те, кто был избран случайно, обычно не чувствовали достаточной власти, чтобы поддаться ей. В то же время у них наблюдалось повышенное чувство ответственности.

"Я ничего не сделал, чтобы заслужить это, поэтому я должен убедиться, что хорошо представляю группу", – объясняет мнение людей психолог.

Грант утверждает, что предлагал эту идею членам Конгресса США, но они обеспокоены тем, как обеспечить, чтобы победители такой лотереи были достаточно компетентными, чтобы управлять государством.

Психолог объясняет, что в Древних Афинах это обеспечивалось благодаря тому, что кандидаты должны были пройти тест "на способность осуществлять общественные права и обязанности", и, возможно, в Америке может быть то же самое, в сущности, тест на гражданственность, который привел бы к тому, что страна получила бы лидеров, которые "понимают Конституцию".

"Лотерея также улучшила бы наши шансы избежать худших кандидатов. Это потому, что люди, наиболее тянущиеся к власти, обычно наименее пригодны для того, чтобы ею владеть", – отметил Грант.

По его убеждению, такая лотерея дала бы честный шанс людям, "недостаточно высоким или мужественным, чтобы выиграть".

"Она также открыла бы двери людям, не имеющим достаточных связей или богатства, чтобы баллотироваться. Наша несовершенная система финансирования избирательных кампаний позволяет богатым и влиятельным людям покупать свое участие в гонке, не давая людям без денег или влияния попасть в избирательные бюллетени", – отмечает ученый.

При этом, как обращает внимание Грант, исследования показывают, что в среднем "люди, выросшие в семьях с низким уровнем дохода, являются более эффективными лидерами и менее склонны к мошенничеству – они менее склонны к нарциссизму и чувству собственного достоинства".

Переход на лотерею также сэкономит много денег, поскольку, например, выборы 2020 года обошлись более чем в 14 миллиардов долларов.

"А если не будет кампании, то не будет и особых интересов, которые предложат помочь ее оплатить. Наконец, отсутствие голосования также означает отсутствие границ для махинаций и отсутствие Коллегии избирателей, с которой можно было бы спорить. Вместо того, чтобы подвергать сомнению точность подсчета миллионов бюллетеней, мы можем наблюдать за лотереей в прямом эфире", – резюмировал Грант.

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