Земле грозит цивилизационный коллапс? Эколог предположил массовую гибель людей к концу столетия

Человечество, вероятнее всего, оказалось на грани "демографической коррекции", которая будет вызвана тем, что ресурсы Земли тратятся в слишком большом количестве и нестабильными темпами. Цивилизационный коллапс, который приведет к уменьшению людей на планете, может произойти уже к концу века.

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Такой прогноз в статье для научного журнала World обнародовал популяционный эколог из Университета Британской Колумбии (Канада) Уильям Рис. Он сомневается, что человечество сможет найти выход из надвигающегося кризиса.

Ученый отмечает, что современные люди существуют около 250 тысяч лет и им понадобилось почти 99% этого времени для достижения роста до 1 миллиарда человек. Такую цифру удалось достичь примерно в 1800 году. За следующее столетие прирост людей составил всего 600 миллионов, но дальше все начало двигаться безумными темпами и по состоянию на 2023 год на Земле проживают уже 8 миллиардов человек.

Именно такой сверхбыстрый рост неустойчив для нашей экосферы и угрожает "демографической коррекцией". Рис предполагает, что, по самому худшему сценарию, она может состояться еще до конца века.

Причина в том, что человечество использует ресурсы Земли нестабильными темпами и исправить эту ситуацию, как убежден эколог, просто неспособно.

Это в конечном счете приведет к своеобразному цивилизационному коллапсу, который "откорректирует" численность населения планеты. Победителями из этой ситуации выйдут только самые богатые и устойчивые общества.

Рис считает, что наш вид – "Homo sapiens эволюционировал к экспоненциальному размножению, географической экспансии и потреблению всех доступных ресурсов".

Он отмечает, что ранее планете было легче регулировать эволюцию находившихся на относительно примитивном уровне людей, но теперь "научная революция и использование ископаемого топлива уменьшили много форм негативной обратной связи, что позволило нам полностью реализовать наш потенциал для экспоненциального роста".

Рис отмечает, что люди стали доминирующим видом на планете, забыв о том, что мы все еще находимся под влиянием естественного отбора. Кроме того, склонность к краткосрочному мышлению, чрезвычайно хорошо служившему людям в эволюционном прошлом, сейчас играет против нас, когда мы не ограничиваем себя и берем от Земли столько, сколько можем получить.

Это привело не только к чрезмерному потреблению, но и к увеличению загрязнения окружающей среды.

Ученый считает, что первым признаком того, что людей будет ждать кармический ответ, являются климатические изменения, подтверждающие, что планета испытывает излишнюю нагрузку.

Рис подчеркивает, что человечество также провоцирует взаимосвязанные проблемы, которые приводят к шестому массовому вымиранию видов на Земле и рискуют хаотическим разрушением основных систем жизнеобеспечения нашей планеты.

При этом ученый уверен, что переход на возобновляемые источники энергии, который позиционируется как решение проблемы, на самом деле только усугубляет ее, поскольку способствует продолжению чрезмерного потребления ресурсов, а значит и дальнейшему росту количества людей.

Он убежден, что совершенствование технологий должно помочь людям решить проблемы с нехваткой продовольствия, нестабильностью среды обитания, войнами и болезнями. В противном случае все эти факторы начнут влиять на численность населения.

"Хотя ни один из основных симптомов перенаселения не может быть адекватно устранен отдельно от других, непосредственное решение проблемы перенаселения уменьшит все важные симптомы одновременно", – объясняет Риз.

Он призывает разработать способы достижения лучшего баланса между нашими отношениями с планетой и взаимными обязательствами.

"В лучшем из всех возможных миров весь переход можно было бы совершить таким образом, чтобы предотвратить ненужные страдания миллионов (миллиардов?) людей, но этого не происходит – и не может произойти – в мире, слепом к собственному затруднительному положению", – резюмировал Рис.

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