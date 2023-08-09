Только не до нуля: до какого процента батареи можно разряжать iPhone

Современного человека невозможно представить без телефона, это незаменимый гаджет в повседневной жизни. Часто бывают ситуации, когда люди не успевают зарядить смартфон и он полностью разряжается.

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Но не следует игнорировать это, потому что неправильный способ зарядки может повредить батарею. Издание Guiding Tech узнало, до какого процента батареи можно разряжать iPhone.

По словам экспертов, нет конкретного процента, с которого нужно ставить на зарядку телефон, но не рекомендуется допускать падение заряда аккумулятора до нуля. Полная разрядка батареи может повлиять на ее способность дольше удерживать заряд.

Когда телефон уже показывает 20% зарядки или iPhone уже посылает сообщения о режиме низкого заряда, тогда необходимо подключать гаджет к электросети.

Не ждите, пока уровень заряда аккумулятора значительно упадет. Заряжайте iPhone при любой возможности, будь то на 30, 40 или 60%, это лучше, чем ждать, что уровень заряда упадет ниже рекомендуемого.

Необходимо также соблюдать несколько советов во время зарядки, чтобы поддерживать исправность аккумулятора.

Включите оптимизированную зарядку

Телефон можно заряжать до 100%, но нельзя оставлять его на зарядке в течение длительного времени, когда батарея уже полная. Это усиливает нагрузку на аккумулятор и может повлиять на его общий срок службы. Для сохранения батареи необходимо включить оптимизированную зарядку. Откройте Настройки → Аккумулятор → Состояние аккумулятора и зарядка → Включить оптимизированную зарядку аккумулятора.

Поддерживайте температуру телефона

Высокая температура может отрицательно повлиять на работу гаджета и телефон может быстро разряжаться. Каждый раз, когда вы чувствуете, что iPhone становится слишком горячим, то ни в коем случае не подключайте его к электросети, подождите пока он остынет.

Для этого можно снять чехол, выключить телефон и поставить в прохладное место.

Оптимизируйте настройки iPhone

В настройках можно включить функции, которые помогут продлить срок службы батареи. Для этого включите автоматическую яркость, проверьте, какие приложения потребляют заряд аккумулятора больше и выключите их или удалите.

Также включите режим энергосбережения, если вы не пользуетесь телефоном и выключите фоновое обновление для некоторых приложений.

Ранее OBOZREVATEL публиковал полезный лайфхак, который поможет зарядить телефон за несколько минут.



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