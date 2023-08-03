Как зарядить телефон за несколько минут: полезный лайфхак

Зарядка смартфона – процесс небыстрый, ведь аккумулятору нужно время, чтобы наполниться энергией. Но ждать время есть не всегда. В таком случае можно воспользоваться несколькими лайфхаками, которые помогут зарядить гаджет буквально в считанные минуты.

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OBOZREVATEL рассказывает об этих технических уловках. Впрочем, для некоторых из них потребуется дополнительное оборудование.

Режим быстрой зарядки

Если модель устройства позволяет, можно использовать адаптер быстрого заряжания. Для этого также потребуется соответствующая совместная зарядка. Узнать, оснащено ли устройство такой функцией, можно из инструкции к смартфону. Впрочем, эксперты не рекомендуют использовать этот режим часто. Также важно убедиться, что все аксессуары при этом исправны и совместимы друг с другом.

Максимальная экономия

Даже во время зарядки мы часто скроллим соцсети, совершаем звонки или пишем сообщения. Это расходует часть энергии и замедляет заполнение батареи. Поэтому, чтобы ускорить процесс, следует оставить телефон в покое. А в идеале к тому же отключить все энергоемкие службы и сервисы, такие как wi-fi модуль. bluetooth или геолокацию. Переведенный в авиарежим телефон зарядится гораздо быстрее. Еще более радикальное решение – выключить устройство вообще.

Избегание перегрева

Нагрев батареи при зарядке – нормальное явление. Однако чем выше будет температура, тем дольше будет накапливаться энергия. Именно поэтому не кладите телефон на мягкие поверхности, они будут нагревать его еще больше. А еще хорошим решением будет снять с устройства чехол.

Правильный выбор розетки

Зарядка смартфона от USB-портов всегда будет медленнее, чем от розетки. Ведь порт может обеспечить силу тока только в 0,5 А, в то время как настенная розетка – 1 А.

А как насчет беспроводного режима?

Зарядка батареи беспроводным способом может быть удобным решением в определенных ситуациях. Но точно не скорым. К тому же этот процесс сам по себе энергоемок. При нем смартфон потребляет на 47% больше энергии. Поэтому лучше все же воспользоваться проводной зарядкой или повербанком.

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