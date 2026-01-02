Вы можете не догадываться: какие приложения на iPhone собирают данные

Современный iPhone — это не просто удобный гаджет, а настоящий центр сбора информации о вашей жизни. Большинство пользователей ежедневно открывают десятки приложений, не задумываясь, какие данные они передают разработчикам. Социальные сети, кажущиеся невинными развлечениями, на самом деле собирают огромные объемы персональной информации для создания детальных профилей.

Эти профили затем используют для показа максимально персонализированной рекламы. Когда технологии отслеживания становятся еще мощнее, стоит знать, какие приложения особенно активно "шпионят" за вами, отмечает SheFinds.

Почему социальные сети собирают так много данных

Социальные платформы зарабатывают прежде всего на рекламе. Чем больше они знают о ваших интересах, привычках, местонахождении и даже биометрических особенностях — тем точнее могут показывать объявления. Данные становятся основным продуктом: их продают рекламодателям, объединяют с информацией из других сервисов и используют для создания алгоритмов, которые держат вас в приложении как можно дольше.

К сожалению, большинство пользователей даже не догадываются, насколько глубоко проникает это отслеживание.

Instagram

Instagram остается одной из самых популярных платформ для обмена фото, видео и короткими роликами. Однако за яркой оболочкой скрывается мощная система сбора данных.

Приложение отслеживает вашу активность не только внутри себя, но и на многих других сайтах и приложениях благодаря инструментам Meta (бывшей Facebook). Собираются десятки точек данных: от имени, номера телефона и адреса до истории просмотров, предпочтений и даже взаимодействия с рекламой. Все это помогает создавать ваш подробный цифровой портрет, который затем используется для таргетированной рекламы через весь интернет.

TikTok

TikTok стал частью жизни миллионов людей благодаря бесконечному потоку коротких видео. Однако именно эта "бесконечность" и требует огромного количества информации о пользователе.

Приложение собирает данные о точном местонахождении, особенностях устройства, а также биометрические показатели (например, особенности лица и голоса для улучшения фильтров и рекомендаций). Эксперты неоднократно обращали внимание на недостаточную прозрачность относительно того, как именно используются эти чувствительные данные, особенно когда речь идет о молодежи. Результат — максимально персонализированный контент, но путем существенной потери контроля над собственной информацией.

И Instagram, и TikTok работают по одной модели: ваши данные — это валюта. Они собирают информацию, чтобы монетизировать внимание пользователей через рекламу. Чем больше платформа знает — тем эффективнее она зарабатывает. К сожалению, вы сами становитесь "продуктом", а не просто человеком, который листает ленту. Особенно уязвимы несовершеннолетние пользователи, чьи данные могут использоваться без должного понимания последствий.

Как защитить свои данные на смартфоне

Чтобы уменьшить объем информации, которую собирают эти приложения, попробуйте следующее:

Ограничьте разрешения на доступ к местоположению, камере, микрофону и контактам Отключите отслеживание активности в настройках iPhone (App Tracking Transparency) Регулярно просматривайте и удаляйте историю активности в самих приложениях Рассмотрите альтернативные платформы с менее агрессивным сбором данных Используйте VPN для дополнительной защиты при просмотре контента.

Ваши данные — это ваша приватность. Осознанный подход к установленным приложениям может значительно улучшить уровень защиты личной информации в цифровом мире.

