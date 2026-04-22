Сменная батарея и зарядка USB-C: в ЕС вводят жесткие требования к смартфонам, названы сроки

Европейский Союз ужесточил требования для производителей смартфонов под предлогом борьбы за сокращение электронных отходов. Уже с 2027 года в странах ЕС запретят продавать мобильные устройства, на которых пользователи не смогут самостоятельно и без специальных технических знаний заменить аккумулятор.

Также Евросоюз обязал производителей использовать в смартфонах "более долговечные батареи" с большей износостойкостью. Об этом говорится в соответствующей директиве Европейской комиссии № 2023/1542.

Борьба ЕС с электронными отходами

В документе, принятом еще несколько лет назад, изложены принципы, призванные облегчить согласованное применение положений о возможности снятия и замены портативных батарей. Соглас ноновым правилам, начиная со 2027 года смартфоны и планшеты, продаваемые в Европе, должны будут оснащаться сменными батареями.

Новые правила, утвержденные в 2023 году в рамках более широкого пакета мер, но вступающие в силу 18 февраля 2027 года, гласят, что батареи в портативных устройствах должны быть сконструированы таким образом, чтобы пользователи могли извлекать и заменять их без каких-либо специальных инструментов или посторонней помощи.

Также в регламенте также говорится, что сменные батареи для любой модели должны оставаться доступными для пользователей как минимум в течение пяти лет после того, как последний экземпляр продукта будет выпущен на рынок.

Чем в ЕС аргументировали решение

Новые правила вводятся в рамках усилий по сокращению электронных отходов в странах Европейского Союза. По словам европейских чиновников, это поможет европейским потребителям в совокупности сэкономить до 20 миллиардов евро к 2030 году.

В настоящее время батареи в смартфонах и планшетах встраиваются таким образом, что извлечь и заменить их после разрядки могут только специалисты. В ЕС уверены, что именно это приводит к высоким затратам на замену устройств для пользователей, которые часто предпочитают покупать новые смартфоны, даже если старые в остальном полностью исправны.

Когда новые правила вступят в силу в следующем году, потребители смогут покупать новые АКБ по мере выхода из строя старых и легко заменять их самостоятельно. В правилах указано, что батареи должны извлекаться с помощью доступных в продаже инструментов, и что, если требуются специальные инструменты, они должны предоставляться бесплатно при покупке телефона или планшета.

Окончательный переход на USB-C

Отдельная директива регулирует вопрос разъемов для зарядки и подключения внешних устройств к гаджетам. В Европе требуют, чтобы все телефоны и планшеты, выпущенные после 2024 года, могли заряжаться через универсальные порты USB-C.

Впрочем, даже сейчас в Евросоюзе найти в официальной продаже смартфон не с USB-C практически невозможно. Эксперты в сфере технологий считают, что именно под давлением ЕС американская корпорация Apple была вынуждена снять с официальных продаж в ЕС все модели с разъемом Lightning (включая популярные ранее iPhone 14 и iPhone SE 3-го поколения) еще в конце 2024 года.

Кнопочные телефоны и бюджетные Android-устройства также перешли на USB-C. Если раньше в самом дешевом сегменте встречался micro-USB, то теперь и он под запретом для новых партий.

Ранее сообщалось, что генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук уходит с должности, которую занял еще в 2011 году. Его место займет руководитель отдела аппаратной инженерии Джон Тернус.

OBOZ.UA предлагает узнать, можно ли найти потерянный iPhone, если он выключен.

