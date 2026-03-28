Как найти выключенный iPhone: есть простой трюк

Если у вас есть смартфон, вам наверняка знакомо и чувство паники от осознания, что вы его где-то забыли. К счастью для владельцев iPhone, даже если ваш гаджет потерялся и полностью разрядился, его все еще можно отыскать.

Многие считают, что выключенный телефон становится невидимым для поиска. Но, как пишет издание Supercar Blondie, в экосистеме Apple есть функция, которая позволяет ему оставаться "на радарах" еще определенное время. Это означает, что даже разряженная батарея не делает поиски безнадежными, если вы заранее включили нужные настройки.

Как найти потерянный iPhone, если его батарея села

Вся логика поиска держится на сети "Локатор" (Find My), которая помогает найти совместимые модели iPhone даже после выключения питания. В Apple отмечают, если правильно все настроить, вы сможете отследить телефон в течение 24 часов после того, как он сел, или в течение около 5 часов в режиме резервного питания. Но позаботиться обо всем нужно заранее.

Чтобы система сработала, зайдите в "Параметры", нажмите на свое имя, далее выберите опцию "Локатор" и "Где мой iPhone". Там нужно активировать три пункта: собственно "Где мой iPhone", "Сеть Локатора" и "Последняя геопозиция". Последний пункт чрезвычайно важен, ведь именно он автоматически отправляет координаты смартфона в Apple именно в тот момент, когда заряд батареи становится критически низким. Благодаря этому даже после полной разрядки вы сможете увидеть на карте место, где телефон находился перед выключением.

Найдите свой iPhone, даже если он исчез

Если телефон уже исчез из поиска, его все равно можно отыскать. Для этого откройте "Локатор" на другом устройстве Apple или зайдите на страницу поиска в iCloud через браузер. Вы увидите либо текущее местонахождение, либо последнюю известную точку на карте. Если вы не можете забрать телефон сразу, включите "Режим потери". Это заблокирует устройство, защитит ваши данные и позволит оставить на экране номер телефона для того, кто его найдет. Разряженный аккумулятор – это проблема, но не катастрофа: с правильными настройками телефон оставит достаточно следов, чтобы его можно было найти.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 9 признаков укажут на то, что батарею iPhone пора менять.

