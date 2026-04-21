Тим Кук покидает пост главы Apple: кто займет его место

Генеральный директор американской корпорации Apple Тим Кук уходит с должности, которую занял еще в 2011 году, с тех пор как Стив Джобс ушел в отставку. Его место займет руководитель отдела аппаратной инженерии Джон Тернус.

Об этом в Apple объявили 20 апреля. Тим Кук станет исполнительным главой совета директоров Apple, а Джон Тернус, старший вице-президент по инженерии аппаратного обеспечения, – следующим генеральным директором Apple с 1 сентября 2026 года.

"Это решение, которое было единогласно одобрено советом директоров, является результатом тщательного и долгосрочного процесса планирования передачи полномочий", – сказано в сообщении.

Кук продолжит занимать должность генерального директора в течение лета, тесно сотрудничая с Тернусом над обеспечением плавного перехода. Как исполнительный глава совета директоров, Кук будет помогать с определенными аспектами деятельности компании, в частности со взаимодействием с политиками по всему миру.

"Это была самая большая честь в моей жизни – быть генеральным директором Apple и иметь доверие возглавить такую чрезвычайную компанию. Я люблю Apple всем своим существом и очень благодарен за возможность работать с командой таких изобретательных, инновационных, креативных и глубоко заботливых людей, которые непоколебимо преданы своей преданности обогащению жизни наших клиентов и созданию лучших продуктов и услуг в мире", – сказал Кук.

По его словам, Джон Тернус имеет "ум инженера, душу новатора и сердце, чтобы управлять честно и с честью". Он является визионером, чей вклад в Apple за 25 лет уже слишком велик, чтобы его перечислить. Он, несомненно, является правильным человеком, который возглавит Apple в будущем, добавил Кук, выразив уверенность в способностях и характере своего преемника.

"Я глубоко благодарен за эту возможность продолжать миссию Apple. Я провел в Apple почти всю свою карьеру, и мне посчастливилось работать под руководством Стива Джобса и иметь Тима Кука своим наставником. Для меня было большой честью участвовать в создании продуктов и опытов, которые так сильно изменили то, как мы взаимодействуем с миром и друг с другом.

Я полон оптимизма относительно того, чего мы сможем достичь в ближайшие годы, и очень рад, что самые талантливые люди на земле работают здесь, в Apple, и стремятся быть частью чего-то большего, чем каждый из нас в отдельности. Я с большим уважением принимаю эту роль и обещаю управлять компанией, следуя ценностям и видению, которые уже полвека определяют это особое место", – сказал Тернус.

Артур Левинсон, который в течение последних 15 лет занимал должность главы совета директоров Apple без исполнительных полномочий, с 1 сентября 2026 года станет главным независимым директором компании. Тернус войдет в состав совета директоров с 1 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA, Apple готовится представить ряд новых устройств в 2026 году. По данным инсайдеров, в ближайшие месяцы компания может выпустить как минимум шесть новых продуктов.

Часть из них связана с развитием искусственного интеллекта и обновлением Siri. Другие – с переходом на новые чипы и совершенствованием производительности.

