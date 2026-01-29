Сигнал Wi-Fi будет лучше: в какую сторону повернуть антенны роутера

Медленный или нестабильный Wi-Fi может испортить просмотр фильмов, онлайн-работу или видеозвонки. Часто пользователи сразу обвиняют провайдера, хотя причина может быть гораздо проще.

Расположение роутера и направление его антенн оказывают непосредственное влияние на качество сигнала. Неправильная установка способна "съедать" до половины скорости Интернета.

В то же время грамотное размещение превращает домашнюю сеть в стабильную и быструю систему. Поэтому стоит разобраться, как правильно настроить роутер без дополнительных затрат, отмечают эксперты.

Размещение антенн роутера

Если ваш маршрутизатор оснащен внешними антеннами, их положение играет немаловажную роль. Сигнал Wi-Fi распространяется не точкой, а в виде волн и антенны помогают правильно направить эти волны.

В многоэтажных домах рекомендуют одну антенну оставлять вертикально, а другую размещать горизонтально – это улучшает покрытие между этажами. Для одноэтажных квартир лучшим вариантом является вертикальное расположение обеих антенн. В больших или открытых пространствах можно экспериментировать с углом примерно 45 градусов, чтобы добиться равномерного сигнала.

Универсального решения для всех помещений не существует. Даже незначительное изменение угла наклона антенны может дать ощутимый результат. Планировка дома, толщина стен и количество устройств влияют на эффективность сигнала. Именно поэтому специалисты советуют тестировать разные варианты расположения и проверять скорость в ключевых точках дома. Иногда несколько минут экспериментов способны полностью изменить качество соединения.

Как улучшить работу Wi-Fi-роутера

Маршрутизатор излучает сигнал куполообразно – он распространяется в стороны и вниз. Большинство современных роутеров работают на двух частотах. Диапазон 2,4 ГГц имеет больший радиус действия и лучше проходит через стены, но обеспечивает более низкую скорость. Частота 5 ГГц, напротив, более быстро, однако более чувствительна к помехам. Современные устройства автоматически переключаются между этими диапазонами, но правильное расположение роутера помогает максимально использовать их возможности.

Где лучше ставить роутер

Лучшее место для роутера – как можно ближе к центру жилья. Это позволяет сигналу равномерно распространяться по всем комнатам. Размещение устройства в углу или у наружной стены часто приводит к "мертвым зонам". Также важно приподнять маршрутизатор над полом: в среднем на высоту 1,5-2 метра. В многоэтажных домах оптимально устанавливать его на среднем уровне, чтобы сигнал лучше доходил и вниз, и вверх.

Где не стоит ставить роутер

Даже идеально настроенный роутер может работать хуже из-за препятствий. Металлические предметы, зеркала, большие бытовые приборы и излучающая волны электроника способны существенно ослаблять Wi-Fi. Неожиданно, но даже аквариумы могут блокировать сигнал, ведь вода его хорошо поглощает.

Чтобы избежать проблем, следует держать маршрутизатор подальше от микроволновок, беспроводных телефонов, Bluetooth-устройств и больших источников света. Чем "чистее" пространство вокруг роутера, тем более стабильным будет интернет.

