Где нельзя ставить роутер: сигнал намного хуже

Если ваш роутер начал раздавать Wi-Fi не очень эффективно, не спешите покупать новый. Эксперты говорят, что порой достаточно просто переставить гаджет подальше от одного конкретного предмета, который замедляет передачу данных от него.

Что это за предмет, издание Express поинтересовалось у специалистов по интернет-технологиям. По их словам, некоторые простые бытовые вещи действительно могут серьезно ухудшать качество сигнала. И, вероятно, первое место в списке таких предметов занимают Smart TV.

Согласно объяснениям экспертов компании Viasat, Wi-Fi роутеры работают как центральные распределители интернет-сигнала, контролируя все входящие и исходящие потоки данных. Именно поэтому место, где стоит устройство, имеет решающее значение. Несмотря на то, что смарт-телевизоры и приставки предназначены для приема сигнала, они могут излучать электромагнитные помехи (EMI) через внутренние блоки питания или создавать петли помех через кабели HDMI. Так объясняют возникновение проблемы специалисты.

Когда роутер размещают непосредственно за смарт-телевизором, возникает явление, которое называют нарушением поля. Это особенно актуально, если рядом находятся кабели HDMI, поскольку они способны излучать высокочастотный шум.

Кроме того, сами тумбы под телевизор могут действовать как настоящие ловушки для сигнала. Не только смарт-устройства, такие как телевизоры или Bluetooth-колонки, поглощают Wi-Fi волны, но и физические препятствия мешают сигналу распространяться на нужное расстояние. Дополнительно проблемы создают посторонние предметы, которые могут стоять на консолях под телевизор. Ситуация ухудшается еще больше, если тумба с екраном стоит в углу или вплотную к толстой стене.

Хотя у многих возникает вполне понятное желание спрятать роутер подальше с глаз, чтобы не портить интерьер, лучшим местом для него является открытая зона на определенной высоте. Только так устройство сможет работать на полную мощность и обеспечивать стабильное покрытие во всем доме. Поэтому не кладите его за телевизором, а поместите на верхнюю полку открытого стеллажа. Так сигнал будет распространяться наиболее эффективно по всей площади жилья.

