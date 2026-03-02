Самые 'живучие' смартфоны: лидером стал не iPhone

В условиях частых отключений света выносливость аккумулятора становится ключевым фактором при выборе смартфона. И современные гаджеты наконец сумели выбраться из рамок суток полной автономности. Что самое приятное, это больше не означает, что вам придется жертвовать камерами или мощностью.

Издание Tom's Guide решило собрать десятку лучших смартфонов, которые дадут своим владельцам больше всего времени использования без подзарядки. В рейтинг вошли устройства, которые команда тестировала в течение последних 18 месяцев. Проверяли их максимально жестко: использовали со значительной нагрузкой пока батарея не разрядится полностью. Средний показатель современного смартфона здесь составляет около 11 часов. Самый слабый в этом списке (спойлер – это iPhone 17 Pro Max) выдержал почти 18 часов. Кстати, в рейтинг попали не только дорогие флагманы, но и довольно бюджетные модели.

OnePlus 15 (25:13 часов автономности)

Это абсолютный чемпион, который первым на рынке уверенно обеспечивает два дня работы без подзарядки. Секрет успеха – в огромном аккумуляторе на 7300 мА-ч, созданном по технологии Silicone Nanostack, позволившей сохранить корпус тонким. Также энергию экономит дисплей, способный снижать частоту обновления до 1 Гц.

OnePlus 15R (21:54)

Хотя эта модель имеет даже большую батарею (7400 мА-ч), она заняла второе место из-за менее эффективного процессора и экрана, который не опускается ниже 60 Гц. Тем не менее, эта "младшая" модель стоит на 200 долларов меньше, чем флагман, и при этом предлагает почти такую же феноменальную выносливость. Приятным бонусом стала быстрая 80-ваттная зарядка, как и у старшей модели.

Asus ROG Phone 9 Pro (20:34)

Игровой лидер от Asus доказывает, что мощность не мешает автономности. Все благодаря чипу Snapdragon 8 Elite. Даже при максимальных 165 Гц экран работает более 15 часов, а в адаптивном режиме – более суток. Зарядка на 65 Вт позволяет восстановить 74% энергии всего за полчаса.

OnePlus 13 (19:45)

Флагман прошлого года все еще держится в топе благодаря удачному сочетанию батареи на 6000 мА-ч и оптимизированного железа. Он поражает скоростью восстановления энергии: 30 минут у розетки дают 92% заряда. Также модель поддерживает быструю беспроводную зарядку на 50 Вт.

Moto G 2026 (19:10)

Лучший бюджетный вариант стоимостью до 200 долларов, который на 40 минут опередил своего предшественника. Даже с заблокированной частотой экрана 120 Гц он работает более 18 часов, что является рекордом для этого ценового сегмента. Главный минус – медленная зарядка, которая за полчаса заполняет аккумулятор только на 27%.

Moto G Play 2026 (18:50)

Эта модель еще дешевле стандартного Moto G, хотя почти не уступает ему по времени работы. Это идеальный выбор для тех, кому нужен максимально простой телефон, который не "умрет" к вечеру второго дня. Однако ради экономии в этой модели пришлось пожертвовать качеством камер.

OnePlus 13R (18:49)

Среднебюджетное устройство, которое использует проверенный чип Snapdragon 8 Gen 3 и батарею на 6000 мА-ч. Он поддерживает быструю проводную зарядку (80 Вт), что позволяет зарядить его на 60% за 30 минут. Беспроводной зарядки здесь нет, что вполне ожидаемо для его цены.

Moto G 2025 (18:32)

Модель прошлого года остается актуальной благодаря снижению цены и отличной автономности в 18,5 часов. Ее 30-ваттная зарядка работает достаточно бодро, заполняя половину аккумулятора за полчаса. Это отличный вариант для тех, кому нужно скромное, но максимально автономное устройство.

Moto G Power 2026 (18:22)

Самая дорогая модель в линейке Moto G, которая, парадоксально, показала худший результат среди "братьев". Производитель убрал поддержку беспроводной зарядки, которая была в модели 2025 года, что делает этот смартфон менее выгодной покупкой.

iPhone 17 Pro Max (17:54)

Это самый выносливый iPhone в истории, который наконец получил увеличенный аккумулятор и энергоэффективный чип A19 Pro. Новая система охлаждения помогает держать заряд дольше даже при высоких нагрузках. Также Apple ускорила зарядку: теперь 50% можно получить всего за 20 минут.

