Почему люди становятся ниже в старости: объяснение ученых

Замечали ли вы, что пожилые люди обычно имеют довольно невысокий рост? Ученые провели исследование, результаты которого повергли в шок: оказывается, позвоночник может начать уменьшаться уже в молодом тридцатилетнем возрасте.

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Конечно, причин для этой неутешительной тенденции много, и наиболее очевидным является возрастное искривление позвоночника. Почему люди становятся ниже в старости, рассказало издание Ifl Science.

Возрастная сутулость известна как кифоз, возникает, когда мышечные волокна с годами сокращаются. Как следствие, мышцы, окружающие позвоночник, становятся слабее, и мы, условно говоря, начинаем проигрывать борьбу с гравитацией, и в итоге не можем ходить прямо.

Кифоз – это не приговор. Искривление позвоночника можно предупредить в молодом возрасте, ведя активный образ жизни и регулярно занимаясь физическими упражнениями. Конечно, легче предупредить кифоз, чем бороться с ним. Начав заниматься физическими упражнениями в пожилом возрасте, во-первых, позвоночник будет уже искривлен и вернуть в естественное положение его станет невозможно, а во-вторых, нагрузки на спину будут вызывать сильные болевые ощущения.

И хотя сутулость нельзя назвать фактическим уменьшением роста, другие процессы, связанные с возрастом, станут причиной ухудшения ситуации. Среди наиболее значимых факторов этого укорочения является уменьшение плотности костной ткани, которое, как полагают, вызвано снижением эстрогена и тестостерона, когда мы стареем.

Еще одна причина заключается в недостаточном количестве витамина D и понижении качества всасывания кальция почками в пожилом возрасте. Все эти факторы часто приводят к заболеванию костей, известному как остеопороз. Кости становятся пористее и слабее. Медики отмечают, что даже позвонки, из которых состоит наш позвоночник, могут раздавливаться под нашим собственным весом, вызывая разрывы, известные как компрессионные переломы.

Звучит действительно ужасно. Однако вы можете удивиться, узнав, что большинство компрессионных переломов проходят безболезненно. По мере скопления этих переломов и сдавливания большей части наших позвонков уменьшается рост.

Этот эффект часто осложняется дегенерацией спинномозговых дисков, которые расположены между позвонками и действуют как амортизаторы. Когда человек достигает тридцатилетнего возраста, эти диски могут начать высыхать, становясь все менее и менее жесткими, поскольку теряют воду.

Растяжка точно не сделает вас выше, хотя здоровый образ жизни может предотвратить чрезмерное уменьшение роста. Диета, богатая витамином D и кальцием, например, поможет костям оставаться молодыми и минимизирует риск компрессионных переломов. Регулярные физические упражнения также сохраняют крепкие кости и уменьшают риск развития остеопороза.

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