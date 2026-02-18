Надо ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки: что это меняет

Маленькая и простая привычка оставлять дверцу стиральной машины после завершения цикла открытой может существенно повлиять на срок службы техники. Уделите устройству всего секунду своего внимания и вы защитите его от появления плесени и неприятного запаха.

Именно так, окончательную точку в споре, оставлять стиралку открытой или закрывать дверцу, ставят эксперты издания BHG. Они убеждают – эта простая практика работает для различных типов машин, а дополнительные советы по уходу помогут продлить жизнь вашей механической помощницы.

Почему стоит держать дверцу открытой

Все просто – через открытую дверцу проходит свежий воздух, который способствует испарению остатков влаги и предотвращает накопление налета, вызывающего запах. А еще защищает стиралку от развития плесени.

После завершения цикла в барабане остается влага, собирается она и на уплотнителях и дозаторах моющих средств. Без доступа воздуха эта среда становится идеальной для размножения бактерий. Плесень не только вредит здоровью, но и разрушает резиновые детали, что приводит к протечкам и дорогостоящему ремонту. Грязная машина хуже стирает одежду, а застоявшаяся вода может вызвать появление ржавчины, которую трудно удалить. Со временем эти проблемы приведут к тому, что белье будет иметь запах сырости, а производительность машины упадет.

Вертикальная или фронтальная загрузка

Тип вашей машины имеет значение. Стиральные машины с вертикальной загрузкой легче в уходе, поскольку в них реже задерживается лишняя вода, которая вызывает плесень. Однако они тоже нуждаются в проветривании. Модели с фронтальной загрузкой, наоборот, имеют очень прочные уплотнители для предотвращения протечек. Эта особенность прекрасно подходит для стирки, но она же сильнее задерживает влагу внутри. Поэтому оставлять дверцу машины с фронтальной загрузкой открытой крайне важно.

Нужно ли держать дверцу открытой постоянно?

Коротко – да, лучше открывать ее после каждой стирки и оставлять именно в таком состоянии. Это гарантирует свежесть прибора и его надлежащую работу. При этом нет необходимости распахивать дверцу настежь: достаточно оставить щель в несколько сантиметров, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха. Многие современные модели имеют специальные магниты или фиксаторы для этого. Если в вашей машине их нет, можно использовать специальные держатели или клипсы.

Дополнительные способы поддерживать чистоту

Помимо проветривания, несколько простых действий помогут поддерживать гигиену вашей техники на высоком уровне.

Вытирайте насухо. После каждого цикла проверяйте резиновые уплотнители дверцы и вытирайте остатки влаги сухой тряпкой. Да, это дополнительный шаг, но он существенно уменьшает накопление налета.

