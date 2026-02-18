Надо ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки: что это меняет
Маленькая и простая привычка оставлять дверцу стиральной машины после завершения цикла открытой может существенно повлиять на срок службы техники. Уделите устройству всего секунду своего внимания и вы защитите его от появления плесени и неприятного запаха.
Именно так, окончательную точку в споре, оставлять стиралку открытой или закрывать дверцу, ставят эксперты издания BHG. Они убеждают – эта простая практика работает для различных типов машин, а дополнительные советы по уходу помогут продлить жизнь вашей механической помощницы.
Почему стоит держать дверцу открытой
Все просто – через открытую дверцу проходит свежий воздух, который способствует испарению остатков влаги и предотвращает накопление налета, вызывающего запах. А еще защищает стиралку от развития плесени.
После завершения цикла в барабане остается влага, собирается она и на уплотнителях и дозаторах моющих средств. Без доступа воздуха эта среда становится идеальной для размножения бактерий. Плесень не только вредит здоровью, но и разрушает резиновые детали, что приводит к протечкам и дорогостоящему ремонту. Грязная машина хуже стирает одежду, а застоявшаяся вода может вызвать появление ржавчины, которую трудно удалить. Со временем эти проблемы приведут к тому, что белье будет иметь запах сырости, а производительность машины упадет.
Вертикальная или фронтальная загрузка
Тип вашей машины имеет значение. Стиральные машины с вертикальной загрузкой легче в уходе, поскольку в них реже задерживается лишняя вода, которая вызывает плесень. Однако они тоже нуждаются в проветривании. Модели с фронтальной загрузкой, наоборот, имеют очень прочные уплотнители для предотвращения протечек. Эта особенность прекрасно подходит для стирки, но она же сильнее задерживает влагу внутри. Поэтому оставлять дверцу машины с фронтальной загрузкой открытой крайне важно.
Нужно ли держать дверцу открытой постоянно?
Коротко – да, лучше открывать ее после каждой стирки и оставлять именно в таком состоянии. Это гарантирует свежесть прибора и его надлежащую работу. При этом нет необходимости распахивать дверцу настежь: достаточно оставить щель в несколько сантиметров, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха. Многие современные модели имеют специальные магниты или фиксаторы для этого. Если в вашей машине их нет, можно использовать специальные держатели или клипсы.
Дополнительные способы поддерживать чистоту
Помимо проветривания, несколько простых действий помогут поддерживать гигиену вашей техники на высоком уровне.
- Вытирайте насухо. После каждого цикла проверяйте резиновые уплотнители дверцы и вытирайте остатки влаги сухой тряпкой. Да, это дополнительный шаг, но он существенно уменьшает накопление налета.
- Очищайте детали. Регулярно протирайте дозаторы, активатор и внешние панели. Остатки порошка и кондиционера создают липкий слой, который притягивает грязь. Вынимайте лоток для моющих средств и промывайте его теплой водой. Также не забывайте про фильтр для ворса, если он предусмотрен – его засорение приводит к появлению неприятного запаха на одежде.
- Ежемесячно промывайте саму машину. Раз в 30 дней или после 30 циклов стирки запускайте пустую машину на режиме горячей воды. Используйте специальные таблетки для чистки или смесь уксуса с водой, чтобы удалить мыльный налет, бактерии и минеральные отложения.
