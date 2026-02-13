Самый быстрый способ очистить стекло духовки от жира: справитесь за 5 минут

В интернете можно найти множество лайфхаков для чистки духовки – некоторые из них рассчитаны на несколько часов, что отнюдь не помогает тем, кто хочет избавиться от жира быстро и без усилий.

Но есть удивительно простое, эффективное и безопасное решение, которое работает за считанные минуты. Наконец-то пришло время узнать, как очистить стекло духовки от жира без лишних сложностей, пишет OBOZ.UA.

Настоящим решением для удаления пригоревшего жира со стекла духовки может быть то, что у вас уже есть дома и при этом его можно купить в магазине по цене меньше кофе на вынос – меламиновая пена, также известная как белая губка.

Казалось бы, незаметный кусочек пены скрывает высокие технологии – его микроструктура разработана для того, чтобы действовать как сверхтонкий абразив, который механически (не химически!) удаляет стойкую грязь. Когда губка увлажняется, ее микроскопические поры буквально "вытягивают" частицы жира с поверхности, не повреждая стекло и не оставляя следов. На практике это означает: удаленный жир со стекла духовки без агрессивных чистящих средств, без трения до онемения и без неприятного химического запаха.

Способ очистки стекла духовки

Приобретите меламиновую губку – ее можно найти в магазинах товаров для дома, а иногда даже в аптеках. Смочите ее водой – без мыла, без добавок, без секретных ингредиентов. Протирайте стекло нежными круговыми движениями – дайте руке отдохнуть, губка сделает все сама. Протрите сухой микрофибровой салфеткой – и вуаля: стекло чистое, жир исчез, и вы довольны. Даже темные, обгоревшие края, которые выдерживали все коммерческие чистящие средства, поддадутся. Вам не придется ждать часами и проветривать кухню из-за едких испарений.

