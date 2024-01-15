Лунный модуль, который должен был войти в историю, теперь ожидает страшная гибель: что об этом известно

Обреченный на смерть лунный модуль Peregrine One, вероятнее всего, сгорит в атмосфере Земли. Его начальной миссией была посадка на Луну, но утечка горючего, обнаруженная вскоре после взлета 8 января, сделала эту цель недостижимой.

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Об этом говорится в заявлении частной компании Astrobotic, разработавшей комический аппарат по заказу NASA. Теперь Peregrine путешествует в пространстве между Луной и Землей.

После успешного запуска 8 января мир наблюдал за первой в истории частной миссией США по высадке на Луну. Но триумф был достаточно коротким. Вскоре после выхода из атмосферы Земли у посадочного модуля возникли проблемы, из-за которых он не смог направить свои солнечные панели в сторону Солнца.

Когда стало ясно, что аппарат не способен набрать достаточно энергии, его разработчики признали, что максимум, на что можно надеяться – жесткая посадка на Луну. Но в конце концов не удалось достичь и этого, поскольку произошла значительная утечка горючего.

"Мы впервые провели тестовый запуск одного из главных двигателей. Мы достигли 200-миллисекундного горения и получили данные, указывающие на то, что Peregrine может обладать пропульсивной способностью главного двигателя", – написала команда в одном из последних сообщений.

Вместе с тем, аномальное соотношение топлива к окислителю "вышло далеко за пределы" нормальной работы главных двигателей, поэтому длительное контролируемое горение просто невозможно.

Теперь в Astrobotic считают, что курс космического аппарата в конце концов приведет его в атмосферу Земли, где его ждет огненная гибель.

Хотя Peregrine One не удалось осуществить поставленную лунную миссию, ему все же удалось выполнить некоторые научные исследования, важные для ученых. Спустя неделю в космосе аппарат смог провести четыре эксперимента, которые были запланированы NASA. Ученые получили новые данные о космической среде между Землей и Луной.

В настоящее время Peregrine One находится в 376 500 километрах от Земли. Astrobotic работает с NASA над возвращением космического аппарата для контролируемого вхождения в атмосферу Земли. В компании отмечают, что сжечь его в атмосфере Земли и контролировать его траекторию лучше, чем оставить потенциальные обломки, которые могут неконтролируемо долететь до Земли или вызвать проблемы для других космических аппаратов.

"Хотя мы считаем, что космический аппарат мог бы работать еще несколько недель и потенциально мог бы поднять орбиту, чтобы разминуться с Землей, мы должны учесть аномальное состояние силовой установки и использовать бортовые возможности аппарата, чтобы завершить миссию ответственно и безопасно", – заявили в Astrobitc.

В компании также отметили, что вхождение аппарата в атмосферу не будет представлять угрозу безопасности людей, и он сгорит в атмосфере Земли.

Как отмечает Cosmos, NASA все чаще заключает контракты с частными компаниями на переправку своих научных миссий в космос.

NASA намеревалось использовать полет Peregrine для тестирования нескольких единиц научного оборудования перед полноценной эксплуатацией в будущих лунных миссиях. Речь идет об инструментах для следующего запланированного проекта Astrobotic – Griffin. Этот аппарат должен был доставить на спутник Земли луноход NASA VIPER для проведения исследований на наличие следов льда и других материалов.

Кроме того, на Peregrine находились несколько памятных объектов и "космических мемориалов", включая ДНК умерших президентов США и членов актерского состава "Звездного пути".

Хотя Astrobotic не смогла войти в историю как первая частная компания, совершившая посадку на Луну, ее место все еще может занять другой американский конкурент. Уже на февраль планируется, что компания Intuitive Machines запустит свой аппарат IM-1, который также будет нести полезную нагрузку с инструментами NASA и других частных космических компаний.

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