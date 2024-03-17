Каким будет iPhone 16: в сеть просочились данные о новой кнопке

iPhone 16 – это один из самых ожидаемых смартфонов 2024 года. Apple еще не представила устройство, но в сети уже появились первые данные о новой модели.

Согласно инсайдерской информации, iPhone 16 может получить новую кнопку, которой не было ни в одной предыдущей моделей. О ней более подробно рассказали Daily Mail.

Apple делает все возможное, чтобы все подробности нового смартфона держать в тайне. Однако, к сожалению, для компании и, к счастью, для поклонников недавно произошла очередная утечка информации, которая дала лучшее представление о том, как будет выглядеть следующий iPhone.

Рендеры дизайна показывают новую кнопку, расположенную с правой стороны, которую инсайдеры называют "кнопкой съемки". С помощью одного нажатия можно будет сделать фото или запустить видеосъемку.

Также ожидается, что благодаря сенсору, встроенному в кнопку, можно будет регулировать фокус и масштаб.

Это предложит пользователям альтернативу касанию экрана и означает, что они будут тратить меньше времени, чтобы включить камеру. Другими словами, мимолетные моменты жизни можно будет зафиксировать гораздо быстрее.

Как и iPhone 15, ожидается, что iPhone 16 выйдет в четырех различных версиях – iPhone 16 (стандартная модель), iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Следует отметить, что слитые рендеры касаются только версии Pro. То есть, вероятно, две самые дешевые модели iPhone 16 могут не получить кнопку съемки.

Также, согласно некоторым источникам, размер экрана модели Pro увеличится с 6,1 дюймов до 6,3 дюймов, а размер экрана Pro Max увеличится с 6,7 дюймов до 6,9 дюймов. В то же время кнопка Action Button появится на всех четырех моделях iPhone 16.

Кроме того, ожидается, что iPhone 16, который выйдет в сентябре, станет самым дорогим смартфоном, когда-либо выпускавшим Apple. Точные цены точно неизвестны, но вполне возможно, что устройство будет весомо дороже iPhone 15.

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